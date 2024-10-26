«Город разрыт весь»: Хоценко потребовал убрать последствия ремонта теплосетей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратил внимание на актуальную для Омска проблему: после ремонта теплосетей многие площадки остаются разрытыми. По словам Хоценко, он получает от горожан много жалоб на эту тему. Мэрия Омска уже получила соответствующие указания.