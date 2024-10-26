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Posted 26 октября, 11:02

Published 26 октября, 11:02

Modified 26 октября, 11:02

Updated 26 октября, 11:02

Губернатор Хоценко потребовал убрать последствия ремонта теплосетей

«Город разрыт весь»: Хоценко потребовал убрать последствия ремонта теплосетей

26 октября 2024, 11:02
Фото: 1MI

Губернатор Хоценко потребовал убрать последствия ремонта теплосетей

Перед мэрией поставлена задача закончить работы до похолодания.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратил внимание на актуальную для Омска проблему: после ремонта теплосетей многие площадки остаются разрытыми. По словам Хоценко, он получает от горожан много жалоб на эту тему. Мэрия Омска уже получила соответствующие указания.

«Город разрыт весь, надо успевать это сделать, пока погода нас еще более-менее радует, — сказал губернатор первому вице-мэру и директору департамента городского хозяйства Евгению Фомину на совещании (видео опубликовано в официальном телеграм-канале Хоценко. — Поэтому максимально мобилизуйте все ресурсы. Это персональная ваша с мэром зона ответственности. Подключайте „Тепловую компанию“, всех газовиков, чтобы помогали, УДХБ».

Городские чиновники должны закончить работы до наступления холодов, а весной провести полноценное благоустройство.

Напомним: сегодня Город55 писал, что сообщение об очередном «открытом бассейне с теплой водой», появившемся из-за аварии на теплосетях, стало поводом для соревнования по остроумию.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Евгений Фомин#Виталий Хоценко#ДГХ#Ремонт теплосетей
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