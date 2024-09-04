«Потребность отсутствует»: в ДГХ рассказали о технике для пересадки деревьев

Не так давно в Омске пересадили 222 дерева ради строительства фиджитал-центра. Как писал Город55, для этого использовалась специальная техника, закупленная подрядчиком в США, причем были даны 100-процентные гарантии выживаемости деревьев. Учитывая, что у городских властей периодически возникает потребность в сносе деревьев для того, чтобы расширить улицу или построить какой-то новый объект, мы направили в администрацию запрос о том, не планируется ли закупка такой эффективной техники. Теперь мы получили ответ из ДГХ.