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В омском ДГХ объяснили, почему не закупают технику для пересадки деревьев

«Потребность отсутствует»: в ДГХ рассказали о технике для пересадки деревьев

4 сентября 2024, 09:01
Фото: gorod55.ru

В омском ДГХ объяснили, почему не закупают технику для пересадки деревьев

По данным чиновников, почти все вырубки в Омске связаны с аварийным состоянием зелени.

Не так давно в Омске пересадили 222 дерева ради строительства фиджитал-центра. Как писал Город55, для этого использовалась специальная техника, закупленная подрядчиком в США, причем были даны 100-процентные гарантии выживаемости деревьев. Учитывая, что у городских властей периодически возникает потребность в сносе деревьев для того, чтобы расширить улицу или построить какой-то новый объект, мы направили в администрацию запрос о том, не планируется ли закупка такой эффективной техники. Теперь мы получили ответ из ДГХ.

В документе за подписью первого заместителя департамента Михаила Горчакова сообщается, что у чиновников уже сейчас есть все необходимое.

— Бюджетным учреждением (УДХБ — Город55), как правило, выполняются работы по сносу аварийных деревьев, а также старовозрастных зеленых насаждений в целях уменьшения риска их падения, — объясняют авторы письма, — и лишь 5-10% зеленых насаждений, подлежащих сносу, находились в удовлетворительном состоянии и снесены с целью обустройства тротуаров, обеспечения видимости дорожных знаков, треугольников видимости, реализации национальных проектов.

С пересадкой деревьев администрация, согласно ответу Горчакова, справляется имеющимися средствами.

— В бюджетном учреждении имеется специализированная техника, которая позволяет провести выемку дерева с комом земли до 1 м 30 см, — уточняется в письме. — Потребность в приобретении специализированной техники, осуществляющей выемку дерева с более объемным комом земли, отсутствует…

Напомним: для пересадки 222 деревьев на том месте, где построят фиджитал-центр, был заключен договор с ООО «Дриада». Эта компания специализируется на «деятельности по благоустройству ландшафта», ее учредитель — Елена Холкина, а директор — Алексей Холкин. Госконтракт на пересадку деревьев «Дриада» получала только один раз — в 2014 году, и это был контракт с администрацией Шербакульского поселения.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#ДГХ#Пересадка деревьев
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