«Ответили классно, но непонятно»: в Омском горсовете вспомнили про парковки

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Омском городском Совете сегодня, 21 марта, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Говорили в том числе о парковках. Город55 уже писал о том, что администрация предлагает создать «городские парковочные пространства», то есть площадки, на которых можно будет парковаться за деньги, в центре Омска — на улицах Булатова, Фрунзе и Орджоникидзе. У депутатов в связи с этим возникли вопросы.
— Что мы хотим сделать? — спросил глава комитета Юрий Арчибасов. — Бесплатные парковки превратить в платные или вовлечь новые земли в дополнительные парковки и сделать их платными? Мы уже год обсуждаем парковки, принимаем к сведению. Поговорим, забудем. А цель-то у нас какая?
Докладчица из мэрии, замдиректора департамента архитектуры Татьяна Вагина, ответила, что главное — дать омичам возможность выбирать
— У каждого гражданина должен быть выбор: ставить машину бесплатно или платно, — объяснила она. — Все полностью платным быть не может…
Этот ответ Арчибасова не удовлетворил.
— Вы, как все чиновники, ответили классно, но непонятно, — заявил он. — Вот у нас есть теоретически 10 тысяч квадратных метров на бесплатные парковки. Наша задача — 2 тысячи из 10 сделать платными или прибавить 3 тысячи, которые будут платными?
Вагина объяснила, что главное все-таки «пополнение бюджета». Еще один представитель администрации, замдиректора департамента городского хозяйства Асхат Сабитов, рассказал, что пока мэрия в поиске, и создание первых «городских парковочных пространств» — начало долгого пути.
— Посмотрим, как они себя проявят, приживется ли вообще в Омске такой формат, — уточнил Сабитов. — В этом году мы начнем процедуру, причем понимаем, что она долгая. Если формат приживется — будем развивать эту систему.
Другие депутаты констатировали, что проблема куда шире, чем простой выбор между платными и бесплатными парковками: в Омске нужно создавать стоянки вдоль дорог, у учебных заведений, во многих других местах. Доклад представителей мэрии депутаты приняли к сведению, и теперь, по-видимому, они намерены следить за развитием ситуации. Новости о парковочных пространствах наверняка будут появляться в течение года.