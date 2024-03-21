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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Омским депутатам рассказали о новых парковочных пространствах в центре города

«Ответили классно, но непонятно»: в Омском горсовете вспомнили про парковки

21 марта 2024, 11:14
Фото: 1MI

Омским депутатам рассказали о новых парковочных пространствах в центре города

Сейчас, по словам депутатов, неясно, в чем цель городских властей в этом вопросе.

В Омском городском Совете сегодня, 21 марта, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Говорили в том числе о парковках. Город55 уже писал о том, что администрация предлагает создать «городские парковочные пространства», то есть площадки, на которых можно будет парковаться за деньги, в центре Омска — на улицах Булатова, Фрунзе и Орджоникидзе. У депутатов в связи с этим возникли вопросы.

— Что мы хотим сделать? — спросил глава комитета Юрий Арчибасов. — Бесплатные парковки превратить в платные или вовлечь новые земли в дополнительные парковки и сделать их платными? Мы уже год обсуждаем парковки, принимаем к сведению. Поговорим, забудем. А цель-то у нас какая?

Докладчица из мэрии, замдиректора департамента архитектуры Татьяна Вагина, ответила, что главное — дать омичам возможность выбирать

— У каждого гражданина должен быть выбор: ставить машину бесплатно или платно, — объяснила она. — Все полностью платным быть не может…

Этот ответ Арчибасова не удовлетворил.

— Вы, как все чиновники, ответили классно, но непонятно, — заявил он. — Вот у нас есть теоретически 10 тысяч квадратных метров на бесплатные парковки. Наша задача — 2 тысячи из 10 сделать платными или прибавить 3 тысячи, которые будут платными?

Вагина объяснила, что главное все-таки «пополнение бюджета». Еще один представитель администрации, замдиректора департамента городского хозяйства Асхат Сабитов, рассказал, что пока мэрия в поиске, и создание первых «городских парковочных пространств» — начало долгого пути.

— Посмотрим, как они себя проявят, приживется ли вообще в Омске такой формат, — уточнил Сабитов. — В этом году мы начнем процедуру, причем понимаем, что она долгая. Если формат приживется — будем развивать эту систему.

Другие депутаты констатировали, что проблема куда шире, чем простой выбор между платными и бесплатными парковками: в Омске нужно создавать стоянки вдоль дорог, у учебных заведений, во многих других местах. Доклад представителей мэрии депутаты приняли к сведению, и теперь, по-видимому, они намерены следить за развитием ситуации. Новости о парковочных пространствах наверняка будут появляться в течение года.

Остановка запрещена. В центре Омска введут запреты на парковку для машин
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#Омск#Новости#Горсовет#Юрий Арчибасов#Николай Эйхвальд#Депарх#Парковки#ДГХ#Татьяна Вагина
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