«Ответили классно, но непонятно»: в Омском горсовете вспомнили про парковки

В Омском городском Совете сегодня, 21 марта, прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Говорили в том числе о парковках. Город55 уже писал о том, что администрация предлагает создать «городские парковочные пространства», то есть площадки, на которых можно будет парковаться за деньги, в центре Омска — на улицах Булатова, Фрунзе и Орджоникидзе. У депутатов в связи с этим возникли вопросы.