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Published Сегодня, 04:58

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Городские округа в Омске вывели из-под контроля Евгения Фомина

Первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин потерял контроль над округами

6 марта 2024, 04:58
Фото: Город55

Городские округа в Омске вывели из-под контроля Евгения Фомина

Теперь окружные администрации подчиняются напрямую мэру.

На внеочередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 6 марта, речь шла в том числе об изменении структуры горадминистрации. Город 55 уже писал о том, что в мэрии появилась инициатива подчинить городские административные округа напрямую мэру, выведя их таким образом из подчинения первому заместителю мэра. Это изменение одобрил комитет, а на пленарном заседании следовало принять окончательное решение.

— Данное изменение позволит первому заместителю мэра, директору департамента городского хозяйства сосредоточить усилия на вопросах жизнеобеспечения населения, дорожного хозяйства, благоустройства территории, догазификации и бытового обслуживания населения, что должно повысить оперативность и качество выполняемых функций в этих сферах, — говорится в пояснительной записке.

На заседании не прозвучало никаких возражений и вопросов. Депутаты единогласно одобрили предложенный им законопроект. Таким образом, полномочия первого заместителя мэра Евгения Фомина теперь существенно сузятся: чиновник сосредоточится на вопросах, связанных с функциями департамента городского хозяйства.

От Фомина к Шелесту: омские депутаты одобрили изменение структуры горадминистрации
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#Омск#Омский Горсовет#Новости#Николай Эйхвальд#Евгений Фомин#ДГХ
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