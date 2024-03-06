Первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин потерял контроль над округами

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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На внеочередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 6 марта, речь шла в том числе об изменении структуры горадминистрации. Город 55 уже писал о том, что в мэрии появилась инициатива подчинить городские административные округа напрямую мэру, выведя их таким образом из подчинения первому заместителю мэра. Это изменение одобрил комитет, а на пленарном заседании следовало принять окончательное решение.
— Данное изменение позволит первому заместителю мэра, директору департамента городского хозяйства сосредоточить усилия на вопросах жизнеобеспечения населения, дорожного хозяйства, благоустройства территории, догазификации и бытового обслуживания населения, что должно повысить оперативность и качество выполняемых функций в этих сферах, — говорится в пояснительной записке.
На заседании не прозвучало никаких возражений и вопросов. Депутаты единогласно одобрили предложенный им законопроект. Таким образом, полномочия первого заместителя мэра Евгения Фомина теперь существенно сузятся: чиновник сосредоточится на вопросах, связанных с функциями департамента городского хозяйства.