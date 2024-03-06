Первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин потерял контроль над округами

На внеочередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 6 марта, речь шла в том числе об изменении структуры горадминистрации. Город 55 уже писал о том, что в мэрии появилась инициатива подчинить городские административные округа напрямую мэру, выведя их таким образом из подчинения первому заместителю мэра. Это изменение одобрил комитет, а на пленарном заседании следовало принять окончательное решение.