«Отсутствие должного контроля»: омская КСП нашла ряд нарушений в УДХБ и депимущества

Похожая история произошла и с 30 остановочными павильонами: УДХБ установило их еще в 2022 году, много раз обращалось в депимущества, департамент финансов провел специальное рабочее совещание, но павильоны до сих пор не включены в реестр и не числятся в муниципальной казне. Дороги, на которых УДХБ должно вести свою деятельность, не передавались ему в оперативное управление, хотя эта процедура обязательна для таких случаев. Даже теоретическая основа для таких действий все еще не разработана.