«Отсутствие должного контроля»: омская КСП нашла ряд нарушений в УДХБ и депимущества

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
На ближайшем заседании комитета Омского городского Совета по социальным вопросам речь зайдет, помимо всего прочего, о безопасности дорожного движения. КСП проверила работу УДХБ по повышению безопасности и предоставила депутатам отчет.
Из документа следует, что цена вопроса достаточно высока. В 2022 году, пишут авторы отчета, «при наличии недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на территории города Омска произошло 1184 ДТП (83,2% от общего количества ДТП), что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2 ДТП (2021 год — 1182 ДТП или 76,4% от общего количества ДТП». Таким образом, доля ДТП, связанных с плохим состоянием дорог, заметно выросла.
Бюджет на 2022 и плановый период 2023–2024 годов предполагал выделение на повышение безопасности дорожного движения 56 млн рублей. УДХБ освоило эти деньги в полном объеме, но к качеству освоения у ревизоров возникли вопросы. В отчете сообщается, что в ряде случаев работа подрядчиков принималась и оплачивалась без замечаний, хотя недостатки имелись. Прилагается и список из 11 нарушений, найденных ревизорами.
— Основной причиной выявленных нарушений и недостатков является отсутствие должного контроля со стороны БУ УДХБ за качеством выполненных работ… и департамента городского хозяйства за выполнением муниципального задания БУ УДХБ, — пишут авторы отчета.
Впрочем, это ведомство — не единственный нарушитель в данной сфере. Ревизоры пишут, что в 2022 году УДХБ установило 11 светофоров и создало 1 проекционный пешеходный переход, а потом «неоднократно» обращалось в департамент имущественных отношений с просьбой включить все эти объекты в реестр муниципального имущества. Эта просьба была выполнена с нарушением всех сроков.
— Следует отметить, — говорится в отчете, — что выявляемые КСП г. Омска недостатки в части длительного периода передачи (ее отсутствия) в муниципальную казну города Омска созданных элементов обстановки автомобильных дорог являются систематическими.
Похожая история произошла и с 30 остановочными павильонами: УДХБ установило их еще в 2022 году, много раз обращалось в депимущества, департамент финансов провел специальное рабочее совещание, но павильоны до сих пор не включены в реестр и не числятся в муниципальной казне. Дороги, на которых УДХБ должно вести свою деятельность, не передавались ему в оперативное управление, хотя эта процедура обязательна для таких случаев. Даже теоретическая основа для таких действий все еще не разработана.
— В нарушение положений инструкции № 157н способ принятия автомобильных дорог и их элементов обстановки к бухгалтерскому учету по группе инвентарных объектов или в качестве самостоятельных инвентарных объектов учетной политикой департамента имущественных отношений не определен, — говорится в отчете. — Кроме того, департаментом имущественных отношений не установлен порядок ведения аналитического учета объектов в составе муниципальной казны.
В довершение всего депимущества не наладил взаимодействие с ДГХ по сверке реестра муниципального имущества с перечнем автомобильных дорог. Возникающие из-за этого искажения влияют на размер отчислений в городской бюджет, связанных с акцизами на топливо.
В общей сложности ревизоры нашли нарушений на 152 млн рублей. Уже направлены представления в адрес УДХБ, ДГХ и депимущества.
Напомним: от депутатов в связи с докладом КСП не требуются какие-либо решения. Им предложат просто принять услышанное к сведению.