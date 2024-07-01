Стало известно, где будет играть экс-нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров

В прошлом сезоне в составе «Авангарда» нападающий выходил на лед в 41 матче и набрал 17 очков. Жафяров забросил 5 шайб и отдал 12 результатинвых передач. В плей-офф нападающий 4 раза выступал ассистентом атаки, голевыми бросками не отметился.