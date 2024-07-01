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Posted Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 05:59

Дамир Жафяров

Стало известно, где будет играть экс-нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров

1 июля 2024, 05:57
Фото: ХК Авангард
Дамир Жафяров
В прошлом сезоне форвард набрал за «ястребов» 17 очков в 41 матче.

Экс-форвард омского «Авангарда» Дамир Жафяров в следующем сезоне будет выступать за астанинский «Барыс», сообщило накануне, 30 июня, издание «Спорт-Экспресс». С нападающим подписали контракт на 1 год.

В прошлом сезоне в составе «Авангарда» нападающий выходил на лед в 41 матче и набрал 17 очков. Жафяров забросил 5 шайб и отдал 12 результатинвых передач. В плей-офф нападающий 4 раза выступал ассистентом атаки, голевыми бросками не отметился.

«Авангард» расторг контракт с хоккеистом в начале мая.

Нападающий Дамир Жафяров покинет омский «Авангард»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Барыс#Дамир Жафяров
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