«Есть чувство расстройства»: нападающий Жафяров — об уходе из омского «Авангарда»

В составе «ястребов» нападающий провел 37 матчей, набрал 19 очков. На счету форварда 4 заброшенные шайбы и 15 результативных передач. Показатель полезности равен +7. В сезоне-2024/2025 Дамир Жафяров будет выступать за «Барыс». Контракт с клубом из Астаны подписан на 1 год.