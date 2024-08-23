«Есть чувство расстройства»: нападающий Жафяров — об уходе из омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Бывший нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров рассказал, что ушел из команды с чувством расстройства. Контракт с форвардом заключили в декабре 2023 года, а в конце сезона договор закончился.
«Поиграл мало, но я полностью влился в коллектив, в команду, отдавал себя всего на протяжении трех-четырех месяцев, бился в плей-офф. После этого бывают разные эмоции, когда покидаешь клуб, есть чувство расстройства. Может быть, хотелось как-то иначе продолжить карьеру, но это уже история. Сейчас я в новой команде, где очень рад играть и за которую буду так же полностью отдаваться», — передает слова Жафярова издание «Чемпионат».
В составе «ястребов» нападающий провел 37 матчей, набрал 19 очков. На счету форварда 4 заброшенные шайбы и 15 результативных передач. Показатель полезности равен +7. В сезоне-2024/2025 Дамир Жафяров будет выступать за «Барыс». Контракт с клубом из Астаны подписан на 1 год.
Ранее Город55 сообщал, что в корпоративном ТВ «Авангарда» появилась новая ведущая. Медиалицом команды стала журналист Лана Некрасова.