gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Балкон

Выбрать дату
2024
Шок. В Омске насмерть разбился 17-летний мальчик, упав с 16-этажного дома
30 августа, 05:15
Выпала с 13-го этажа. В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с балкона
4 мая, 05:54
Едва не прыгнули с балкона. Омичку вместе с ребенком спасли из горящей квартиры
28 февраля, 05:18
В центре Омска за 47 млн продают бутик-отель в здании «Сбербанка» на Жукова
7 февраля, 10:17
2023
Омич упал с балкона на 4 этаже и выжил
11 июля 2023, 08:33
Ответственность жильцов. Стали известны подробности обрушения балкона в Омске
В ведомстве заявили, что за конструкцию несут ответственность собственники квартиры.
31 мая 2023, 08:58
Никто не пострадал. В омской трехэтажке развалился балкон
Дом не признан аварийным, но уже начал разрушаться.
31 мая 2023, 05:55
2022
Балконная пленница. Омичка застряла на балконе из-за ребенка
Маленький ребенок случайно запер маму на балконе.
7 ноября 2022, 09:52
Тотальный контроль. Омичей заставят согласовывать внешний вид заборов и балконов
Документ появился на портале омской мэрии.
8 июля 2022, 08:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика