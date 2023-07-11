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Омич упал с балкона на 4 этаже и выжил

11 июля 2023, 08:33
Фото: 1MI
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Мужчина получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

В Омске силовики проводят проверку из-за инцидента в доме на улице Краснознаменной, 26/3, где серьезно пострадал 53-летний мужчина.

«В понедельник, 10 июля, от жителей дома поступило сообщение, что около 14 часов с балкона одной из квартир упал мужчина. Он выжил, его увезла скорая», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Силовики отправились в БСМП № 1, куда и доставили пострадавшего.

«У омича диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом позвоночника», — сообщил наш источник.

Предварительно на данном этапе проверки оперативники исключили из версий произошедшего криминал и несчастный случай, и сейчас выясняют все нюансы этого происшествия.

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#Ольга Акамова#Новости#Общество#Омск#Балкон#Травмы#Больница#Улица Краснознаменная#Дом#Проверка#Мужчина
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