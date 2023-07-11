Омич упал с балкона на 4 этаже и выжил

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
В Омске силовики проводят проверку из-за инцидента в доме на улице Краснознаменной, 26/3, где серьезно пострадал 53-летний мужчина.
«В понедельник, 10 июля, от жителей дома поступило сообщение, что около 14 часов с балкона одной из квартир упал мужчина. Он выжил, его увезла скорая», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Силовики отправились в БСМП № 1, куда и доставили пострадавшего.
«У омича диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом позвоночника», — сообщил наш источник.
Предварительно на данном этапе проверки оперативники исключили из версий произошедшего криминал и несчастный случай, и сейчас выясняют все нюансы этого происшествия.