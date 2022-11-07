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Балконная пленница. Омичка застряла на балконе из-за ребенка

7 ноября 09:52
Фото: 1MI
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Омичка оказалась запертой на балконе из-за ребенка

Маленький ребенок случайно запер маму на балконе.

Как сообщили в МЧС России по Омской области,  сегодня, 7 ноября, сотрудники МЧС спасли женщину, просившую о помощи с третьего этажа жилого дома.

Как выяснилось, омичку на балконе случайно запер ребенок, плотно закрыв дверь.

Спасателями было принято решение установить лестницу, по которой они подобрались к балкону и вскрыли дверь, ведущую в квартиру.

«Ребенок жив, не испугался. Мама никаких обморожений не получила. Быстрые и слаженные движения состава помогли вовремя оказать помощь», — рассказал начальник караула пятой пожарно-спасательной части Иван Егоров.
#Юлия Бармина#ГУ МЧС по Омской области#Балкон#Ребенок
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