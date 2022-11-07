Балконная пленница. Омичка застряла на балконе из-за ребенка

Как сообщили в МЧС России по Омской области, сегодня, 7 ноября, сотрудники МЧС спасли женщину, просившую о помощи с третьего этажа жилого дома.
Как выяснилось, омичку на балконе случайно запер ребенок, плотно закрыв дверь.
Спасателями было принято решение установить лестницу, по которой они подобрались к балкону и вскрыли дверь, ведущую в квартиру.
«Ребенок жив, не испугался. Мама никаких обморожений не получила. Быстрые и слаженные движения состава помогли вовремя оказать помощь», — рассказал начальник караула пятой пожарно-спасательной части Иван Егоров.