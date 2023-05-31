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Никто не пострадал. В омской трехэтажке развалился балкон

31 мая 2023, 05:55
Фото: прокуратура Омской области

В Омске с балкона трехэтажки упало ограждение

Дом не признан аварийным, но уже начал разрушаться.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили об обрушении балкона в трехэтажном доме в Советском округе Омска. Речь идет о жилом доме на улице Энергетиков, 29А.

Здесь накануне, 30 мая, на третьем этаже дома конструкция ограждения балкона развалилась и упала на землю. Предварительно, при разрушении никто не пострадал.

Отмечается, что до не признан аварийным, однако известно, что здание было построено в 1959 году.

Фото: прокуратура Омской области

На место ЧП выехал прокурор Советского округа Омска Сергей Картавцев, а также глава округа Сергей Финашин.

По факту обрушения началась прокурорская проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и управляющей компании, которая отвечает за этот дом. Также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что Советский округ Омска знаменит рассыпающимися домами. Здесь на улице 20-го Партсъезда, 53 в августе прошлого года обвалилась стена, а в доме № 85 на улице 50 лет Профсоюзов на первом этаже дома разрушилась стена. Дома постепенно признают аварийными, но расселения жильцы никак не могут дождаться. Дом для переселенцев из аварийного жилья строят с отставанием. 

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#Ольга Акамова#Балкон#Разрушение#Дом#Аварийный дом#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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