Никто не пострадал. В омской трехэтажке развалился балкон

Отметим, что Советский округ Омска знаменит рассыпающимися домами. Здесь на улице 20-го Партсъезда, 53 в августе прошлого года обвалилась стена, а в доме № 85 на улице 50 лет Профсоюзов на первом этаже дома разрушилась стена. Дома постепенно признают аварийными, но расселения жильцы никак не могут дождаться. Дом для переселенцев из аварийного жилья строят с отставанием.