Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Изображение материала

Ответственность жильцов. Стали известны подробности обрушения балкона в Омске

31 мая 2023, 08:58
Фото: прокуратура Омской области

В мэрии прокомментировали инцидент с обрушением балкона в Омске

В ведомстве заявили, что за конструкцию несут ответственность собственники квартиры.

В пресс-службе администрации Омска прокомментировали инцидент с обрушением балкона трехэтажного дома на улице Энтузиастов. Ранее прокуратура начала проверку, сообщалось, что дом не признан аварийным.

В мэрии подтвердили, что здание не является аварийным: жильцы, по данным ведомства, не обращались с соответствующим заявлением с межведомственную комиссию. Для признания дома аварийным специалисты должны провести обследование, и только после этого дому могут присвоить такой статус.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что никто не пострадал, а упавшее ограждение — ответственность собственников жилья.

«Железное ограждение балконов к общему имуществу многоквартирного дома не относится, ответственность за его состояние несет собственник квартиры», — сообщили в мэрии.

В прокуратуре ранее сообщили, что во время проверки будет оцениваться работа управляющей компании и органов местного самоуправления, а при наличии оснований будет принято процессуальное решение.

Никто не пострадал. В омской трехэтажке развалился балкон
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Балкон#Обрушение#Город#Новости#Омская область
Подпишитесь
«Есть перебои с курятиной». Стоит ли ждать дефицита куриной продукции в Омске
Сегодня, 07:06
В Кировском и Ленинском округах Омска признали аварийными еще два дома
Вчера, 11:45
В Омске уровень воды в Иртыше за неделю упал до рекордных отметок
Сегодня, 03:20
Никаких ярмарок. В селе Омской области введен карантин из-за смертельного вируса
Вчера, 12:29
В Омске из-за ликвидации владельца оказались под угрозой закрытия киоски «Ермолино»
26 мая 06:37
Открытие вклада сегодня поможет сберечь средства
Сегодня, 07:05