Ответственность жильцов. Стали известны подробности обрушения балкона в Омске

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В пресс-службе администрации Омска прокомментировали инцидент с обрушением балкона трехэтажного дома на улице Энтузиастов. Ранее прокуратура начала проверку, сообщалось, что дом не признан аварийным.
В мэрии подтвердили, что здание не является аварийным: жильцы, по данным ведомства, не обращались с соответствующим заявлением с межведомственную комиссию. Для признания дома аварийным специалисты должны провести обследование, и только после этого дому могут присвоить такой статус.
Вместе с тем в ведомстве сообщили, что никто не пострадал, а упавшее ограждение — ответственность собственников жилья.
«Железное ограждение балконов к общему имуществу многоквартирного дома не относится, ответственность за его состояние несет собственник квартиры», — сообщили в мэрии.
В прокуратуре ранее сообщили, что во время проверки будет оцениваться работа управляющей компании и органов местного самоуправления, а при наличии оснований будет принято процессуальное решение.