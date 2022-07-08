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Тотальный контроль. Омичей заставят согласовывать внешний вид заборов и балконов

Тотальный контроль. Омичей заставят согласовывать внешний вид заборов и балконов

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI

В мэрии Омска утвердили требования к внешнему виду заборов и балконов

Документ появился на портале омской мэрии.

В Омске собираются привести к единому оформлению все заборы и балконы — соответствующее постановление уже утвердили в мэрии города. Согласно документу, теперь строить заборы и ремонтировать балконы следует строго в соответствии с общим стилем здания и окружающей его застройкой.

Изменять цвет, переносить балконы и разрушать стену между балконом и комнатой теперь официально запрещено: изменять конструкцию и отступать от проекта здания будет нельзя.

То же самое касается высоты и цвета забора. Обустраивать его со стороны проезжей части и выходить за границы участка будет запрещено.

В документе также говорится, что изменение цвета фасада — это значительное изменение его архитектурно-художественного облика. Красить наружные стены можно только в соответствии с общим стилем окружающих построек.

«Изменение архитектурного облика фасада не должно приводить к
ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов зданий, сооружений,
архитектурно-художественного облика сложившейся застройки города
Омска», — говорится в одном из пунктов постановления.

Отмечается, что эти ограничения не распространяются на памятники истории и культуры, жилые дома на садовом участке или участке под ИЖС, линейные объекты и здания на территории промышленных предприятий. Исключением станут здания, которые выходят фасадами на территории общего пользования, в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, бульвары.

Обновлено: в департаменте архитектуры и градостроительства Омска пояснили, что в ведомстве будут согласовывать паспорт цветового решения фасада здания и проект благоустройства  в том числе на установку ограждений. Будущие изменения омичам придется сверять с утвержденеными документами.

«Юридическим и физическим лицам при подготовке паспорта цветового разрешения фасада и проекта благоустройства необходимо руководствоваться архитектурными требованиями, указанными в постановлении. Контроль за соблюдением указанных требований в рамках выдачи ордера на производство работ осуществляет департамент контроля Администрации города Омска», — объяснили в депархитектуры. 
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Облик#Балкон#Забор#Мэрия#Требования
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