Тотальный контроль. Омичей заставят согласовывать внешний вид заборов и балконов

Отмечается, что эти ограничения не распространяются на памятники истории и культуры, жилые дома на садовом участке или участке под ИЖС, линейные объекты и здания на территории промышленных предприятий. Исключением станут здания, которые выходят фасадами на территории общего пользования, в том числе

площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов

общего пользования, скверы, бульвары.