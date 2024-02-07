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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

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В центре Омска за 47 млн продают бутик-отель в здании «Сбербанка» на Жукова

7 февраля 2024, 10:17
Фото: 1MI
Иллюстрация
Гостинице «Мегаполис» присвоено 3 звезды, в отеле 8 номеров.

В центре Омска на улице Жукова за 47 млн выставили на продажу бутик-отель «Мегаполис». Гостиница находится в здании «Сбербанка». Общая площадь помещений отеля составляет 611 квадратных метров. В гостинице 8 номеров: 4 стандартных, 2 семейных и 2 люкс. «Мегаполис» продают как действующий налаженный бизнес. Помещение гостиницы находится в долевой собственности со «Сбербанком».

«В каждом номере балкон, а также установлены новые бойлеры для подогрева воды на период летних отключений. Уборка каждый день, смена белья раз в два дня, включен завтрак, трансфер от аэропорта, вокзала. Видеонаблюдение на каждом этаже с проекцией на телефон, Wifi, ТV», — говорится в объявлении.

Причины продажи гостиничного комплекса не указаны, возможен обмен на недвижимость. В объявлении также сообщается, что отель востребован среди командировочных сотрудников «Сбербанка» и госслужащих.

Согласно данным сайта Rusprofile, отель принадлежит ООО «Мегаполис — 14». Юридическое лицо зарегистрировано в 2014 году, генеральным директором является Александр Черепанов. В 2022 году выручка компании составила 2,3 млн рублей, при этом организация показала убыток в 3,3 млн рублей.

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Скриншот
Фото: Rusprofile

Ранее Город55 сообщал, что обанкротившаяся «АВА Компани» выставила на продажу завод за 900 млн рублей. Предыдущая распродажа закончилась неудачей: почти все лоты остались без покупателей.

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#Бизнес#Омск#Продажа#Уборка#Сбербанк#Балкон#Гостиница#Евгений Игишев#Госслужащие#Видеонаблюдение#Завтрак
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