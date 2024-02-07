В центре Омска за 47 млн продают бутик-отель в здании «Сбербанка» на Жукова

В центре Омска на улице Жукова за 47 млн выставили на продажу бутик-отель «Мегаполис». Гостиница находится в здании «Сбербанка». Общая площадь помещений отеля составляет 611 квадратных метров. В гостинице 8 номеров: 4 стандартных, 2 семейных и 2 люкс. «Мегаполис» продают как действующий налаженный бизнес. Помещение гостиницы находится в долевой собственности со «Сбербанком».