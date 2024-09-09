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Автовокзал

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2024
Стала известна причина внезапного перекрытия улицы у омского автовокзала
9 сентября, 10:35
Неполадки устранены. Омичи снова могут купить билеты в кассах и на сайте автовокзала
6 сентября, 03:48
На омском автовокзале перестали продавать билеты. Объясняем причину
5 сентября, 10:33
Больше нет спроса. В Омске временно отменили автобус до иностранного государства
14 августа, 09:42
В «Омскоблавтотрансе» сообщили о запуске нового автобуса между Астаной и Омском
Как рассказали представители акционерного общества, первый рейс нового маршрута состоится уже завтра.
26 июля, 07:20
Омичи заметили в троллейбусе необычного пассажира
В паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте» очевидец опубликовал фото таксы, которая смирно ждет свою остановку в троллейбусе.
30 января, 06:42
2023
Не учли потребности. Омский автовокзал не позаботился о пассажирах-инвалидах
Проблемы пришлось решать через суд.
17 августа 2023, 08:44

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