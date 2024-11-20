В Омске на Левобережье за 20 млн выставили на продажу гостиницу-хостел

Posted 20 ноября, 10:07
Published 20 ноября, 10:07
Modified 20 ноября, 10:09
Updated 20 ноября, 10:09
В Омске на Левобережье выставили на продажу гостиницу-хостел «Тук-тук». Она расположена на бульваре Зеленом в жилом доме. Общая площадь помещений составляет 195 квадратных метров. Цена — 19,8 млн рублей.
«Шесть номеров различной вместимости. У гостей имеется возможность размещения как в 1-местном, так и в многоместных номерах. Гостиница-хостел полностью оборудована, не требует дополнительных вложений. Номера оснащены всем необходимым (душевая, санузел, холодильник, СВЧ-печь, туалетные принадлежности). В хостеле общая кухня, гостиная и столовая, стиральная машина», — говорится в объявлении.
Собственник также сообщил, что в этом году в хостеле сделали ремонт. Причины продажи бизнеса не указаны. Гостиница принадлежала индивидуальному предпринимателю Александре Иснюк. Согласно данным Rusprofile, ИП было ликвидировано 30 сентября 2024 года.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу отель «Полет» на первом этаже жилого дома. В гостинице 11 номеров, бар и кухонная зона.