В Омске на Левобережье за 20 млн выставили на продажу гостиницу-хостел

Собственник также сообщил, что в этом году в хостеле сделали ремонт. Причины продажи бизнеса не указаны. Гостиница принадлежала индивидуальному предпринимателю Александре Иснюк. Согласно данным Rusprofile, ИП было ликвидировано 30 сентября 2024 года.