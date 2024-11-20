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Posted 20 ноября, 10:07

Published 20 ноября, 10:07

Modified 20 ноября, 10:09

Updated 20 ноября, 10:09

Гостиница расположена на 1 и 2 этажах жилого дома

В Омске на Левобережье за 20 млн выставили на продажу гостиницу-хостел

20 ноября 2024, 10:07
Фото: Яндекс Карты. Гостиница расположена на 1 и 2 этажах жилого дома
В гостинице шесть номеров различной вместимости. Причины продажи бизнеса не указаны.

В Омске на Левобережье выставили на продажу гостиницу-хостел «Тук-тук». Она расположена на бульваре Зеленом в жилом доме. Общая площадь помещений составляет 195 квадратных метров. Цена — 19,8 млн рублей.

«Шесть номеров различной вместимости. У гостей имеется возможность размещения как в 1-местном, так и в многоместных номерах. Гостиница-хостел полностью оборудована, не требует дополнительных вложений. Номера оснащены всем необходимым (душевая, санузел, холодильник, СВЧ-печь, туалетные принадлежности). В хостеле общая кухня, гостиная и столовая, стиральная машина», — говорится в объявлении.

Собственник также сообщил, что в этом году в хостеле сделали ремонт. Причины продажи бизнеса не указаны. Гостиница принадлежала индивидуальному предпринимателю Александре Иснюк. Согласно данным Rusprofile, ИП было ликвидировано 30 сентября 2024 года.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выставили на продажу отель «Полет» на первом этаже жилого дома. В гостинице 11 номеров, бар и кухонная зона.

На первом этаже жилого дома. В Омске за 29 млн продают гостиницу «Полет»
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Ремонт#Гостиница#Мебель#Левобережье#Кухня#Магазины#Столовая#G-Drive Арена#Оборудование#Автовокзал#Номера#Хостел
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