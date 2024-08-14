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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

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Больше нет спроса. В Омске временно отменили автобус до иностранного государства

14 августа 2024, 09:42
Фото: 1MI
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Рейс из Омска в иностранное государство отменили из-за внезапно низкого спроса

Последний рейс до Бишкека выполнят 30 августа. Пассажиры доедут до этого города только 1 сентября.

Сегодня «Омскоблавтотранс» анонсировал временную приостановку перевозок по маршруту Омск — Бишкек. С 1 сентября добраться таким способом до столицы Кыргызстана больше не получится. Последний рейс из Омска запланирован на 30 августа. Отправление от автовокзала традиционно в 20.00, пассажирам придется провести в пути около 36 часов.

Причиной отмены рейса, как сообщили в «Омскоблавтотрансе», стало сезонное снижение пассажиропотока. Перевозками до Бишкека занимались ИП Титов А.А. и ОАО «Транс-Союз-Азия».

Напомним, что до Бишкека из Омска также выполняется авиарейс. Стоимость билетов с пересадками, как недавно подсчитали аналитики, составляет более 25 тысяч рублей.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Перевозчики#Автобус#Новости#Рейс#Пассажирский автобус#Международный рейс#Бишкек#Автовокзал
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