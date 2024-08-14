Больше нет спроса. В Омске временно отменили автобус до иностранного государства

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Сегодня «Омскоблавтотранс» анонсировал временную приостановку перевозок по маршруту Омск — Бишкек. С 1 сентября добраться таким способом до столицы Кыргызстана больше не получится. Последний рейс из Омска запланирован на 30 августа. Отправление от автовокзала традиционно в 20.00, пассажирам придется провести в пути около 36 часов.
Причиной отмены рейса, как сообщили в «Омскоблавтотрансе», стало сезонное снижение пассажиропотока. Перевозками до Бишкека занимались ИП Титов А.А. и ОАО «Транс-Союз-Азия».
Напомним, что до Бишкека из Омска также выполняется авиарейс. Стоимость билетов с пересадками, как недавно подсчитали аналитики, составляет более 25 тысяч рублей.