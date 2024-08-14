Больше нет спроса. В Омске временно отменили автобус до иностранного государства

Сегодня «Омскоблавтотранс» анонсировал временную приостановку перевозок по маршруту Омск — Бишкек. С 1 сентября добраться таким способом до столицы Кыргызстана больше не получится. Последний рейс из Омска запланирован на 30 августа. Отправление от автовокзала традиционно в 20.00, пассажирам придется провести в пути около 36 часов.