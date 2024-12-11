«Доберись и не умри»: омичка — о некомфортной поездке на автобусе на север области

Тут сразу стоит сказать, что до Тевриза я езжу только на автобусах. На машине я не готова ездить с чужими, не знакомыми мне водителями (мало ли как человек ведет себя за рулем авто на дороге, мне моя жизнь и спокойствие дороже). А «газели», которые, конечно, доберутся до места «х» немного быстрее, я принципиально избегаю из-за очень частого попадания в ДТП. Субъективно новости о жестких авариях с маршрутками, в которых люди гибнут либо получают сильные травмы, мне попадаются сильно чаще, чем происшествия с автобусами.