«Доберись и не умри»: омичка — о некомфортной поездке на автобусе на север области

Posted 11 декабря, 05:28
Published 11 декабря, 05:28
Modified 11 декабря, 08:52
Updated 11 декабря, 08:52
В Омской области много говорят о развитии внутреннего туризма и хотят сделать даже отдаленные уголки региона (тот же Тевризский, о котором недавно лестно высказывалась министр внутренней политики Анастасия Терпугова, и Усть-Ишимский районы) привлекательными для туристов. Однако с не самой лучшей транспортной доступностью и слабыми попытками возродить местное авиасообщение это идея, кажется, обречена на провал.
Почему поездка на автобусе в удаленный от Омска Тевриз способна вымотать всю душу и как она превращается в очень утомительное «приключение» — рассказываем в материале Города55.
Далее — от первого лица.
На вторую половину ноября у меня выпал двухнедельный отпуск. Чтобы не сидеть все это время дома в Омске, а никаких путешествий до других городов и стран у меня точно не планировалось, я решила проведать родителей в Тевризе. Учитывая, что в деревне я была последний раз в октябре 2022-го, поездка очень напрашивалась.
Тут сразу стоит сказать, что до Тевриза я езжу только на автобусах. На машине я не готова ездить с чужими, не знакомыми мне водителями (мало ли как человек ведет себя за рулем авто на дороге, мне моя жизнь и спокойствие дороже). А «газели», которые, конечно, доберутся до места «х» немного быстрее, я принципиально избегаю из-за очень частого попадания в ДТП. Субъективно новости о жестких авариях с маршрутками, в которых люди гибнут либо получают сильные травмы, мне попадаются сильно чаще, чем происшествия с автобусами.
Так что пройдя стадии отрицания, торга и принятия, я купила билеты из Омска до Тевриза и обратно именно на автобус. Тем более на север области уже давно ходят современные, относительно новые «НефАЗы». Кстати, брендированные.
Билеты решила купить онлайн на сайте автовокзала, ехать в кассу лично не было ни времени, ни желания. Выбрав место и дату, очень удивилась, что с момента моей последней поездки несколько лет назад билеты на автобус не подорожали. Автобус от Омска до Тевриза обошелся мне в 1385 рублей, из них 1049 рублей — сам билет, 210 — оплата багажа и 126 — комиссия сайта.
А вот с покупкой обратного билета на сайте возникли проблемы: почему-то можно купить билет только на вечерний автобус, хотя транспорт 100% каждый день ходит и утром. В итоге пришлось просить маму купить мне билет на автовокзале в Тевризе.
Отправляются автобусы в Тевриз, как и в Усть-Ишим, ежедневно утром и вечером. К 7.30 утра в здании омского автовокзала скопились десятки сонных людей с сумками и чемоданами, ожидающие своих рейсов. Среди них была и я.
На наш рейс со маршрутом следования Омск — Саргатское — Большеречье — Знаменское — Тевриз — Усть-Ишим в этот день собралось не слишком много человек. Автобус в момент отправления с автовокзала был полупустым (возможно, сказалось, что это был вторник, к выходным ажиотаж на рейсах явно возрастает).
Теперь к самому неприятному: автобус от Омска до Тевриза, а это расстояние около 460 км, едет целых 9 часов. Если выехать из города в 8.00, то в качестве времени прибытия будет указано 17.00 часов. Да, это чуть лучше и быстрее, чем было в начале 2010-х. Не зря же практически ежегодно выделяют сотни миллионов на ремонт различных участков трассы Омск — Усть-Ишим. Но все равно — путь очень долгий.
Зимой, когда все ямки присыпало снегом, по моим ощущениям плохим остался лишь участок дороги от Знаменки до стелы на границе Тевризского района со Знаменским. Автобус «тащился» эти километры заметно медленнее. Остальная дорога в целом терпимая.
К самим автобусам претензий у меня нет: разве что с обогревом салона явно есть какие-то проблемы. Когда водители включали кондиционеры, пассажиры, которые сидели в начале салона, «умирали» от жары, а находившимся в «хвосте» все еще было холодно.
Больше всего во время поездки меня раздражали очень долгие остановки: в Саргатском мы простояли 15 минут, в Большеречье — 20, в Таре — больше 30 минут (!), в Знаменском — снова 20 минут. Сложите все вместе, и получится почти 1,5 часа потерянного времени из девяти проведенных в дороге часов. Для сравнения: стоянка поезда Чита-Москва в Омске — 40 минут, а в Тюмени — всего 19 минут.
Конечно, совсем без остановок нельзя, но делать их такими продолжительными, на мой взгляд, не стоит. Хотя почему водители столько простаивали я тоже понимаю: есть утвержденный график, которого они должны придерживаться, и приехать в Тевриз на 1,5 часа раньше нельзя — собьется весь маршрут следования. Возникает вопрос, почему был утвержден именно такой график…
Помимо минимального дискомфорта в самих автобусах (все еще не могу отойти от истории с печками), главное разочарование поездки — это абсолютно неразвитая инфраструктура «деревенских» автовокзалов.
Годы идут, а там практически ничего не меняется — что 10 лет назад, что сейчас картина одинаковая: подъезжающие автобусы, точки с беляшами, туалеты на улице (про их состояние я промолчу) и давно не видевшие ремонта здания автостанций.
В итоге после 9 часов, проведенных в одном положении в автобусе, чувствуешь себя максимально разбитым и усталым. А ведь потом предстояло перенести еще и обратный путь до Омска. И ладно, я езжу в Тевриз раз в год-два. А ведь жителям северного района по различным поводам приходится и, наверное, хочется выбираться в областной центр гораздо чаще. И альтернативы в виде самолета, как у устьишимцев, к сожалению, нет.
Пока даже не решили, нужно ли запускать рейс в Тару. Про самолет до Тевриза вообще никаких разговоров не ведется, да и никакой инфраструктуры для этого в поселке нет. Территорию старого аэропорта, как рассказали местные, застроили жилыми домами, а новую взлетную полосу частично демонтировали и использовали асфальт для покрытия дорог в поселке. Так что остается северному району и дальше терпеть неудобства, надеясь, что жизнь не станет еще сложнее.
***
Непонятно, можно ли как-то глобально решить сложившуюся ситуацию и улучшить транспортное сообщение Тевриза с Омском. Возможно, здесь, правда, помог бы запуск авиарейса: до закрытия аэропорта местных линий в начале 1990-х для жителей Тевриза было привычным делом долететь до областного центра. К тому же у многих проживающих в северном районе явно есть финансовая возможность позволить себе перелет, который сэкономил бы их время. Но это остается лишь мечтами.
Пока же можно сколько угодно говорить, какой север Омской области красивый и насколько велик у него туристический потенциал, но при всех транспортных реалиях «загнать» туда толпы туристов не получится.