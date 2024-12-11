«Сообщили о минировании»: в Омске экстренно эвакуировали автовокзал

Posted 11 декабря, 13:53
Published 11 декабря, 13:53
Modified 11 декабря, 13:56
Updated 11 декабря, 13:56
Сегодня вечером, 11 декабря, в Омске из здания автовокзала эвакуировали пассажиров. Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального УМВД, причиной эвакуации стало сообщение о минировании.
На место отправились правоохранители, они обследовали помещения, но никаких опасных предметов не нашли. Омичи, тем временем, ждали окончания проверки на улице.
«Подозрительных предметов и устройств не было обнаружено», — добавили в УМВД.
Напомним, что в ноябре омичей эвакуировали из «Меги» на Левом берегу, спасателям МЧС поступило сообщение о возгорании. Тогда на место отправились четыре пожарных расчета, но признаков пожара обнаружить не удалось.