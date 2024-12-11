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Posted 11 декабря, 13:53

Published 11 декабря, 13:53

Modified 11 декабря, 13:56

Updated 11 декабря, 13:56

«Сообщили о минировании»: в Омске экстренно эвакуировали автовокзал

«Сообщили о минировании»: в Омске экстренно эвакуировали автовокзал

11 декабря 2024, 13:53
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru.
Сегодня вечером омичей экстренно эвакуировали из здания автовокзала из-за сообщения о минировании.

Сегодня вечером, 11 декабря, в Омске из здания автовокзала эвакуировали пассажиров. Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального УМВД, причиной эвакуации стало сообщение о минировании.

На место отправились правоохранители, они обследовали помещения, но никаких опасных предметов не нашли. Омичи, тем временем, ждали окончания проверки на улице.

«Подозрительных предметов и устройств не было обнаружено», — добавили в УМВД.

Напомним, что в ноябре омичей эвакуировали из «Меги» на Левом берегу, спасателям МЧС поступило сообщение о возгорании. Тогда на место отправились четыре пожарных расчета, но признаков пожара обнаружить не удалось.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Эвакуация#Экстренная эвакуация#Новости#Автовокзал
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