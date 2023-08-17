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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:56

иллюстрация

Не учли потребности. Омский автовокзал не позаботился о пассажирах-инвалидах

17 августа 2023, 08:44
Фото: Город55
иллюстрация

Омский автовокзал наказали за отсутствие заботы о пассажирах-инвалидах

Проблемы пришлось решать через суд.

Представители регионального УФССП по Омской области рассказали о проверке на городском автовокзале. Прокуратура обнаружила нарушения в работе и обратилась с исковым заявлением в суд.

Выяснилось, что в здании автовокзала не было тактильно-звуковых табличек для инвалидов. Они должны быть установлены перед входом и на кабинах уборных, чтобы пассажиры понимали, куда заходят.

«На полу перед дверными проемами в помещениях, а также перед открытыми лестничными маршами отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Помимо этого в салонах машин, в которых перевозили маломобильных пассажиров, не было кресел с рельефными обозначениями, а в салонах отсутствовали узлы креплений вспомогательных средств.

По итогу суд обязал АО «Омскоблавтотранс» устранить допущенные нарушения. Судебные приставы подключились к этому делу. Они проконтролировали, чтобы компания исполнила требования суда.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Транспорт#Общественный транспорт#Автовокзал#Омскоблавтотранс#УФССП
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