Не учли потребности. Омский автовокзал не позаботился о пассажирах-инвалидах

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Представители регионального УФССП по Омской области рассказали о проверке на городском автовокзале. Прокуратура обнаружила нарушения в работе и обратилась с исковым заявлением в суд.
Выяснилось, что в здании автовокзала не было тактильно-звуковых табличек для инвалидов. Они должны быть установлены перед входом и на кабинах уборных, чтобы пассажиры понимали, куда заходят.
«На полу перед дверными проемами в помещениях, а также перед открытыми лестничными маршами отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.
Помимо этого в салонах машин, в которых перевозили маломобильных пассажиров, не было кресел с рельефными обозначениями, а в салонах отсутствовали узлы креплений вспомогательных средств.
По итогу суд обязал АО «Омскоблавтотранс» устранить допущенные нарушения. Судебные приставы подключились к этому делу. Они проконтролировали, чтобы компания исполнила требования суда.