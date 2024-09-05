На омском автовокзале перестали продавать билеты. Объясняем причину

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
На омском автовокзале приостановилась продажа и возврат билетов. Об этом стало известно в четверг, 5 сентября. Перебои связаны с техническими трудностями. В кассе Городу55 уточнили, что перестала работать специальная программа.
«В результате сбоя серверного оборудования произошел отказ в работе системы продажи билетов „Авибус“. В настоящее время IT-специалисты АО „Омскоблавтотранс“ работают над минимизацией последствий данного сбоя. Выход из строя системы не связан с внешними факторами. Предварительные сроки восстановления системы 6 сентября», — предупредили в «Омскоблавтотрансе».
Однако все рейсы работают в обычном режиме, и омичи могут уехать. Просто временно билеты нужно покупать у водителя или контролера.
Добавим, что «Омскоблавтотранс» — крупнейший в регионе перевозчик, его транспорт ездит в районы области.