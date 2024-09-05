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Крупнейший в Омской области автоперевозчик приостановил продажу билетов

На омском автовокзале перестали продавать билеты. Объясняем причину

5 сентября 2024, 10:33
Фото: 1MI

Крупнейший в Омской области автоперевозчик приостановил продажу билетов

Автоперевозчик приостановил продажу и возврат билетов как в онлайн-формате, так и в кассах.

На омском автовокзале приостановилась продажа и возврат билетов. Об этом стало известно в четверг, 5 сентября. Перебои связаны с техническими трудностями. В кассе Городу55 уточнили, что перестала работать специальная программа.

«В результате сбоя серверного оборудования произошел отказ в работе системы продажи билетов „Авибус“. В настоящее время IT-специалисты АО „Омскоблавтотранс“ работают над минимизацией последствий данного сбоя. Выход из строя системы не связан с внешними факторами. Предварительные сроки восстановления системы 6 сентября», — предупредили в «Омскоблавтотрансе».

Однако все рейсы работают в обычном режиме, и омичи могут уехать. Просто временно билеты нужно покупать у водителя или контролера.

Добавим, что «Омскоблавтотранс» — крупнейший в регионе перевозчик, его транспорт ездит в районы области.

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#Ольга Скворцова#Омск#Водитель#Продажа#Билеты#Омичи#Омскоблавтотранс#Рейсы#Сайт#Автовокзал#Контролер#Возврат
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