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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

иллюстрация

В «Омскоблавтотрансе» сообщили о запуске нового автобуса между Астаной и Омском

26 июля 2024, 07:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

«Омскоблавтотранс» пустит новый маршрут между столицей Казахстана и Омском

Как рассказали представители акционерного общества, первый рейс нового маршрута состоится уже завтра.

Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 26 июля, в социальных сетях «Омскоблавтотранса». Как отмечается, стоимость билетов на новый маршрут составляет 2,5 тыс рублей, а рейс будет ночным: автобус отправляется от автовокзала в 19:30.

Как отмечается, автобусы будут курсировать в формате «день через день», а первый рейс состоится уже завтра, 27 июля. Перевозчиком выступает ИП Коробейников Д. Н.

Напомним, ранее было анонсировано регулярное воздушное сообщение между Омском и Красноярском: обслуживанием этого направления займется авиакомпания «Россия». Особенность нового маршрута заключается в его беспосадочности — подобная практика в перелетах между двумя городами не применялась.

Омский аэропорт анонсировал запуск регулярных рейсов в Красноярск
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Россия#Автобус#Билеты#Новости#Омскоблавтотранс#Перелеты#Рейс#Маршрут#Астана#Автовокзал#Перевозчик#Красноярск#Воздушное сообщение
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