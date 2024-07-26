В «Омскоблавтотрансе» сообщили о запуске нового автобуса между Астаной и Омском

Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 26 июля, в социальных сетях «Омскоблавтотранса». Как отмечается, стоимость билетов на новый маршрут составляет 2,5 тыс рублей, а рейс будет ночным: автобус отправляется от автовокзала в 19:30.