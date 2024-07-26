В «Омскоблавтотрансе» сообщили о запуске нового автобуса между Астаной и Омском

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 26 июля, в социальных сетях «Омскоблавтотранса». Как отмечается, стоимость билетов на новый маршрут составляет 2,5 тыс рублей, а рейс будет ночным: автобус отправляется от автовокзала в 19:30.
Как отмечается, автобусы будут курсировать в формате «день через день», а первый рейс состоится уже завтра, 27 июля. Перевозчиком выступает ИП Коробейников Д. Н.
Напомним, ранее было анонсировано регулярное воздушное сообщение между Омском и Красноярском: обслуживанием этого направления займется авиакомпания «Россия». Особенность нового маршрута заключается в его беспосадочности — подобная практика в перелетах между двумя городами не применялась.