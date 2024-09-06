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Омичи снова могут купить билеты в кассах и на сайте автовокзала

Неполадки устранены. Омичи снова могут купить билеты в кассах и на сайте автовокзала

6 сентября 2024, 03:48
Фото: 1MI

Омичи снова могут купить билеты в кассах и на сайте автовокзала

В «Омскоблавтотрансе» сообщили, что омичи снова могут покупать билеты в кассах и на сайте автовокзала, все технические сбои устранены.

В «Омскоблавтотрансе» рассказали, что в ближайшее время омичи снова смогут покупать билеты в кассах и на сайте автовокзала, возникший технический сбой устранен, пишет NGS55.RU со ссылкой на перевозчика.

Напомним, что жители региона столкнулись с неполадками вчера, 5 сентября. Произошел сбой серверного оборудования и отказ системы продажи билетов «Авибус», из-за чего билеты не продавались как в онлайн-формате, так и в кассах. В это время омичам приходилось покупать билеты у водителей и контролеров.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Автобусные остановки#Автобус#Билеты#Новости#Пассажирский автобус#Автобусы#Билет#Автобусы Омска#Автовокзал
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