Неполадки устранены. Омичи снова могут купить билеты в кассах и на сайте автовокзала

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В «Омскоблавтотрансе» рассказали, что в ближайшее время омичи снова смогут покупать билеты в кассах и на сайте автовокзала, возникший технический сбой устранен, пишет NGS55.RU со ссылкой на перевозчика.
Напомним, что жители региона столкнулись с неполадками вчера, 5 сентября. Произошел сбой серверного оборудования и отказ системы продажи билетов «Авибус», из-за чего билеты не продавались как в онлайн-формате, так и в кассах. В это время омичам приходилось покупать билеты у водителей и контролеров.