Неполадки устранены. Омичи снова могут купить билеты в кассах и на сайте автовокзала

Напомним, что жители региона столкнулись с неполадками вчера, 5 сентября. Произошел сбой серверного оборудования и отказ системы продажи билетов «Авибус», из-за чего билеты не продавались как в онлайн-формате, так и в кассах. В это время омичам приходилось покупать билеты у водителей и контролеров.