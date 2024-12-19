В Омске произойдут транспортные изменения на время Чемпионата по фигурному катанию

С сегодняшнего дня по 22 декабря в Омске пройдет Чемпионат России по фигурному катанию (0+). В связи с этим временно изменятся маршруты двух автобусных линий. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.