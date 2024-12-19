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Posted 19 декабря, 05:53

Published 19 декабря, 05:53

Modified 19 декабря, 06:07

Updated 19 декабря, 06:07

В Омске изменили маршруты автобусов из-за Чемпионата по фигурному катанию

В Омске произойдут транспортные изменения на время Чемпионата по фигурному катанию

19 декабря 2024, 05:53
Фото: 1MI.

В Омске изменили маршруты автобусов из-за Чемпионата по фигурному катанию

С 19 по 22 декабря в Омске пройдет Чемпионат России по фигурному катанию, что приведет к временным изменениям в организации автобусных маршрутов и движении транспорта.

С сегодняшнего дня по 22 декабря в Омске пройдет Чемпионат России по фигурному катанию (0+). В связи с этим временно изменятся маршруты двух автобусных линий. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

  • Автобусы на маршрутах № 28 и № 94 будут двигаться до остановки «ХК „Авангард“», проходя по улицам Шаронова и дублеру улицы Лукашевича;
  • В будние дни на маршруте № 28 будет работать 4 автобуса с интервалом 18 минут в часы пик, а на маршруте № 94 — 6 автобусов с интервалом 32 минуты;
  • В выходные дни на маршруте № 28 будет ходить 2 автобуса с интервалом 30 минут, а на маршруте № 94 — 4 автобуса с интервалом 42 минуты.
Фото: Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

После завершения чемпионата для зрителей организуют бесплатные автобусные шаттлы по маршрутам № 501-520 к остановкам на G-Drive Арене.

  • 19 — 21 декабря — в 20:55;
  • 22 декабря — в 16:00.

Напомним, также с 19 по 22 декабря в Омске произойдут временные изменения в организации дорожного движения. Так, например, в районе парковки гостиницы «50/60» на улице Щербанева запретят стоянку транспортных средств.

В Омске продлят два автобусных маршрута во время чемпионата по фигурному катанию
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#Диана Рязанцева#Омск#Парковка#Сергей Шелест#Городской транспорт#Фигурное катание#G-Drive Арена#Телеграм-канал#Чемпионат России#Автобусные маршруты#Автобусные линии#Автобусные шаттлы#Изменения в организации дорожного движения
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