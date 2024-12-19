В Омске произойдут транспортные изменения на время Чемпионата по фигурному катанию

Posted 19 декабря, 05:53
Published 19 декабря, 05:53
Modified 19 декабря, 06:07
Updated 19 декабря, 06:07
С сегодняшнего дня по 22 декабря в Омске пройдет Чемпионат России по фигурному катанию (0+). В связи с этим временно изменятся маршруты двух автобусных линий. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
После завершения чемпионата для зрителей организуют бесплатные автобусные шаттлы по маршрутам № 501-520 к остановкам на G-Drive Арене.
Напомним, также с 19 по 22 декабря в Омске произойдут временные изменения в организации дорожного движения. Так, например, в районе парковки гостиницы «50/60» на улице Щербанева запретят стоянку транспортных средств.