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Published Сегодня, 14:52

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Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня

9 сентября 2024, 14:52
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Из Омска утром не смогли вылететь самолеты в четыре города

Сегодня утром из Омска не смогли вовремя улететь четыре самолета. Первый следовал в Анталью, рейс выполняла авиакомпания «Азур Эйр». Вылет был задержан на час 45 минут. Самолет «Уральских авиалиний» в назначенное время не долетел до Сочи. Также на час задержали отправление рейса до Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия». Больше пяти часов пришлось ждать людям, которые решили отправиться в Екатеринбург.

Задержаны. Сотни людей не смогли утром улететь из омского аэропорта
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Новость №2. После вспышки на Солнце омичи окажутся под ударом мощной магнитной бури

На Омскую область снова надвигаются магнитные бури, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. По данным ученых, первый удар солнечной массы придется в промежуток с 18:00 вторника до 03:00 среды. А самое мощное геомагнитное возмущение ожидается с 6:00 11 августа.

Ученые ждут мощную магнитную бурю: как она повлияет на омичей
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Новость №3. В 2025 году для омичей собираются запустить два новых автобусных маршрута

В следующем году в Омске планируют запустить автобусные маршруты №66 и №39. Автобусы первого маршрута появятся на городских улицах не в первый раз, ранее такое направление уже существовало. Транспорт будет следовать от улицы 1-я Учхозная до Партизанской. Автобусы по маршруту №39 же будут ходить от улицы Романенко в поселке Чкаловский до поселка Степной.

Ранее отмененный и новый. С 1 января в Омске запустят еще два автобусных маршрута
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