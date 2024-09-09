Задержка самолетов, магнитные бури и новые автобусные маршруты. Омск сегодня

В следующем году в Омске планируют запустить автобусные маршруты №66 и №39. Автобусы первого маршрута появятся на городских улицах не в первый раз, ранее такое направление уже существовало. Транспорт будет следовать от улицы 1-я Учхозная до Партизанской. Автобусы по маршруту №39 же будут ходить от улицы Романенко в поселке Чкаловский до поселка Степной.