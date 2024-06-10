Уже сегодня. В Омске из-за перекрытия дорог изменили схему движения ряда автобусов

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Омичей предупредили, что в преддверии праздника и в сам День России в центре Омска ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Из-за этого в схемы движения автобусных маршрутов были внесены изменения. Об этом сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
С 19:00 10 июня до 12:00 11 июня:
С 12:00 11 июня до 5:00 13 июня:
Напомним, что на этой неделе в Омске будет всего четыре рабочих дня. Среда, 12 июня, — День России — объявлена выходным днем. В Роструде также предупредили, что вторник, 11 июня, будет предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на один час.