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Published Сегодня, 03:20

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Updated Сегодня, 03:26

иллюстрация

Уже сегодня. В Омске из-за перекрытия дорог изменили схему движения ряда автобусов

10 июня 2024, 03:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

С сегодняшнего дня в Омске была изменена схема движения популярных автобусов

В преддверии праздника и в сам День России в Омске ограничат движение транспорта в центре города. Из-за этого в схемы движения автобусных маршрутов внесли изменения. Речь идет о автобусах № 25, 28, 34, 94 и 73.

Омичей предупредили, что в преддверии праздника и в сам День России в центре Омска ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Из-за этого в схемы движения автобусных маршрутов были внесены изменения. Об этом сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

схемы движения автобусных маршрутовсхемы движения автобусных маршрутов
схемы движения автобусных маршрутов
Фото: Тг-канал Сергея Шелеста

С 19:00 10 июня до 12:00 11 июня:

  • автобусы маршрута № 25 будут следовать по улице Гагарина, затем по Комсомольскому мосту с поворотом налево на улицу Думскую, направо — на улицу Пушкина, снова направо — на улицу Лермонтова и направо — на проспект К. Маркса. После этого автобусы вернутся на Комсомольский мост, проедут по улицам Гагарина и Интернациональная, а затем будут двигаться по утвержденной схеме;
  • автобусы маршрута № 28 поедут от моста 60-летия Победы по улицам Фрунзе, Герцена и Интернациональной, а затем — по утвержденному маршруту;
  • автобусы маршрута № 34 проследуют от улицы Герцена по улицам Фрунзе, Гусарова и Интернациональной, затем по улице Герцена и далее по утвержденному маршруту. Посадка и высадка пассажиров на остановке «Улица Фрунзе»;
  • автобусы маршрута № 94 проследуют от моста 60-летия Победы по улице Фрунзе (остановка «Тарская»), улице Герцена и далее — по утвержденному маршруту.
схемы движения автобусных маршрутовсхемы движения автобусных маршрутов
схемы движения автобусных маршрутов
Фото: Тг-канал Сергея Шелеста

С 12:00 11 июня до 5:00 13 июня:

  • автобусы маршрута № 25 от улицы Гагарина будут следовать по Комсомольскому мосту с левым поворотом на улицу Думскую, затем с правым поворотом — на улицу Пушкина, потом с правым поворотом — на улицу Лермонтова, а после — на проспект К. Маркса. Затем они вернутся по Комсомольскому мосту и продолжат движение по улицам Гагарина и Интернациональная согласно утвержденной схеме;
  • автобусы маршрута № 28 от моста им. 60 лет Победы направятся по улицам Фрунзе, Герцена и Интернациональная, а далее — по утвержденной схеме;
  • автобусы маршрута № 34 от улицы Герцена проследуют по улицам Фрунзе, Гусарова и Интернациональная, затем — по Герцена. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Улица Фрунзе»;
  • автобусы маршрута № 73 от улицы Красный Путь проследуют по улицам Интернациональная, Гагарина и Комсомольскому мосту, а затем — по улицам Лермонтова, Ленина. После этого они продолжат движение согласно утвержденной схеме;
  • автобусы маршрута № 94 от моста им. 60 лет Победы будут следовать по улице Фрунзе с остановкой на остановке общественного транспорта «Улица Тарская», затем — по Герцена и далее — по утвержденной схеме.

Напомним, что на этой неделе в Омске будет всего четыре рабочих дня. Среда, 12 июня, — День России — объявлена выходным днем. В Роструде также предупредили, что вторник, 11 июня, будет предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на один час.

Уже на этой неделе. В июне омичей ждет короткая рабочая неделя
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#Общество#Омск#Омская область#Ограничение движения#День России#Схема движения#Схема проезда#Автобусные маршруты
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