Уже сегодня. В Омске из-за перекрытия дорог изменили схему движения ряда автобусов

Напомним, что на этой неделе в Омске будет всего четыре рабочих дня. Среда, 12 июня, — День России — объявлена выходным днем. В Роструде также предупредили, что вторник, 11 июня, будет предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на один час.