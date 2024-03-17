В мэрии Омска прокомментировали перекрытие перекрестка улиц Степанца и 70 лет Октября

Напомним, информация о возможном перекрытии перекрестка улиц появилась вчера, 16 марта в одном из региональных Telegram-каналов. В сообщении автор отмечал, что в ночь с 23 на 24 марта будет полностью перекрыт перекресток, примыкающий к закрытому на ремонт бульвару Архитекторов, из-за чего будут пересмотрены многие автобусные маршруты.