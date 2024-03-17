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иллюстрация

В мэрии Омска прокомментировали перекрытие перекрестка улиц Степанца и 70 лет Октября

17 марта 2024, 04:50
Фото: 1MI
иллюстрация

Сергей Шелест рассказал о перекрытии перекрестка улиц Степанца — 70 лет Октября

Сергей Шелест рассказал о возможном перекрытии улиц на Левобережье — решение еще предстоит принять.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, вопрос о возможности перекрытия перекрестка открыт, однако сам Сергей Шелест отметил, что планируется проведение расширенного совещания со всеми заинтересованными лицами — для принятия наиболее удобного и разумного решения.

Перекресток улиц Степанца — 70 лет ОктябряПерекресток улиц Степанца — 70 лет Октября
Перекресток улиц Степанца — 70 лет Октября
Фото: Скриншот карты 2GIS

Напомним, информация о возможном перекрытии перекрестка улиц появилась вчера, 16 марта в одном из региональных Telegram-каналов. В сообщении автор отмечал, что в ночь с 23 на 24 марта будет полностью перекрыт перекресток, примыкающий к закрытому на ремонт бульвару Архитекторов, из-за чего будут пересмотрены многие автобусные маршруты.

С чистого листа. В Омске разберут до основания дорогу на бульваре Архитекторов
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#Ремонт#Омск#Новости#Сергей Шелест#Перекрытие#Левобережье#Решение#Илья Скобин#Улицы#Информация#Перекрытие перекрестка#Бульвар Архитекторов#Автобусные маршруты#Пресс-служба администрации города
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