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Posted 4 октября, 05:26

Published 4 октября, 05:26

Modified 4 октября, 05:36

Updated 4 октября, 05:36

Иллюстрация

Не хватает перевозчиков. В Омске отменили сразу шесть автобусов

4 октября 2024, 05:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске из-за нехватки перевозчиков отменили сразу шесть маршрутов

Некоторые из них открылись весной. Водителей на все автобусы не хватает.

Мэрия города Омска опубликовала постановление о внесении изменений в план перевозок. В транспортной системе отменили сразу шесть автобусных маршрутов.

Причины отмен разные, но в основном это связано с недостатком перевозчиков, водителей, а также дублированием существующих маршрутов. Например, автобус № 21А служил дополнением к уже существующему маршруту № 21, а маршрут № 83Н дублировал № 83. Маршруты № 207 и 209 и вовсе ввели только весной.

Полный список выглядит так:

Фото: Мэрия Омска

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#Кристина Антоносян#Пробки#Омск#Перевозчики#Мэрия Омска#Новости#Нефтяники#Водители#Автобусные маршруты
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