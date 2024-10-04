Не хватает перевозчиков. В Омске отменили сразу шесть автобусов

Причины отмен разные, но в основном это связано с недостатком перевозчиков, водителей, а также дублированием существующих маршрутов. Например, автобус № 21А служил дополнением к уже существующему маршруту № 21, а маршрут № 83Н дублировал № 83. Маршруты № 207 и 209 и вовсе ввели только весной.