Не хватает перевозчиков. В Омске отменили сразу шесть автобусов

Posted 4 октября, 05:26
Published 4 октября, 05:26
Modified 4 октября, 05:36
Updated 4 октября, 05:36
Мэрия города Омска опубликовала постановление о внесении изменений в план перевозок. В транспортной системе отменили сразу шесть автобусных маршрутов.
Причины отмен разные, но в основном это связано с недостатком перевозчиков, водителей, а также дублированием существующих маршрутов. Например, автобус № 21А служил дополнением к уже существующему маршруту № 21, а маршрут № 83Н дублировал № 83. Маршруты № 207 и 209 и вовсе ввели только весной.
Полный список выглядит так:
Ранее Город55 писал о сильных пробках в омских Нефтяниках. Причиной стали корректировки режима светофора, считают некоторые омичи.
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