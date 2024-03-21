Привыкайте. На Левобережье поменяют схемы 18 маршрутов пассажирского транспорта

Напомним, что в городе меняют не только схемы маршрутов, но и внешний вид общественного транспорта. Так, по городу уже можно заметить оранжевые автобусы. Идею с перекраской подвижного состава хотят реализовать в течение двух последующих лет. Троллейбусы, трамваи и межрайонные автобусы при этом будут выглядеть иначе.