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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

иллюстрация

Привыкайте. На Левобережье поменяют схемы 18 маршрутов пассажирского транспорта

21 марта 2024, 08:25
Фото: Город55
иллюстрация

На Левом берегу Омска поменяют схемы 18 маршрутов пассажирского транспорта

Изменения будут действовать следующие восемь месяцев почти что до конца года.

В преддверии апреля в Омске собираются сильно поменять схемы движения маршрутов общественного транспорта. Теперь изменения коснутся территории Левобережья. Их вводят с 24 марта по причине нового перекрытия реконструируемого бульвара Архитекторов.

Участок от Крупской до 70 лет Октября и Степанца, включая перекресток, будет открыт уже только 5 декабря. Это, разумеется, отражается на движении общественного транспорта. Несколько маршрутов пустят через улицы Перелета, Крупской и Дмитриева, рассказали в администрации Омска.

Какую-то часть транспорта переведут на проспект Комарова с захватом Степанца и пустят далее по Перелета, Крупской и Дмитриева. Внимание омичей также обращают на то, что некоторых маршрутов (№ 88, 96 и 424) изменятся с 24 марта конечные точки.

Привычные схемы маршрутов меняются в ближайшее воскресенье следующим образом у бульвара Архитекторов:

  • № 3 — по дублеру Дмитриева, Крупской;
  • № 24 — по Дмитриева, Крупской, Перелета и Комарова;
  • № 14 — по 70 лет Октября, Дмитриева, Ватутина, Перелета и Комарова;
  • № 88 — по дублеру Дмитриева, 3-я Островская, 1-я Рыбачья, Шаронова, Перелета и Комарова;
  • № 98 — от конечной ООТ «ЖК „Кристалл“ по Комарова, далее — по Перелета, Степанца и Туполева;
  • № 344, 418, 500, 21А и 61 — по дублеру Дмитриева, Крупской, Перелета, Степанца, Туполева, Комарова;
  • № 64, 409 — по дублеру Дмитриева, Крупской, Перелета, Степанца, Туполева и Комарова;
  • № 200, 305, 415 — по дублеру Дмитриева, Крупской, Перелета, Степанца. В обратную сторону — по улице Дмитриева;
  • № 410 — по дублеру Дмитриева, Крупской, Перелета. Обратно — по Дмитриева;
  • № 424 — по дублеру Дмитриева, Крупской, Перелета Комарова до конечной ООТ „Автовокзал“. Обратно — по Дмитриева.

Также можно ознакомиться с карточками от администрации города:

Фото: администрация Омска

К слову, с 24 марта на Левом берегу также запускают новый маршрут — автобус № 28. Он будет связывать центр и Левобережье, курсируя по укороченной схеме популярного 24-го автобуса. Об этом Город55 писал ранее.

Напомним, что в городе меняют не только схемы маршрутов, но и внешний вид общественного транспорта. Так, по городу уже можно заметить оранжевые автобусы. Идею с перекраской подвижного состава хотят реализовать в течение двух последующих лет. Троллейбусы, трамваи и межрайонные автобусы при этом будут выглядеть иначе.

Пассажирская услада. В Омске откроют новый автобусный маршрут для жителей Левобережья
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#Общество#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Ограничение движения#Маршруты#Новости#Перекрытие улиц#Изменение движения#Алина Ясинская#Автобусные маршруты
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