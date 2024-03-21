Привыкайте. На Левобережье поменяют схемы 18 маршрутов пассажирского транспорта

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В преддверии апреля в Омске собираются сильно поменять схемы движения маршрутов общественного транспорта. Теперь изменения коснутся территории Левобережья. Их вводят с 24 марта по причине нового перекрытия реконструируемого бульвара Архитекторов.
Участок от Крупской до 70 лет Октября и Степанца, включая перекресток, будет открыт уже только 5 декабря. Это, разумеется, отражается на движении общественного транспорта. Несколько маршрутов пустят через улицы Перелета, Крупской и Дмитриева, рассказали в администрации Омска.
Какую-то часть транспорта переведут на проспект Комарова с захватом Степанца и пустят далее по Перелета, Крупской и Дмитриева. Внимание омичей также обращают на то, что некоторых маршрутов (№ 88, 96 и 424) изменятся с 24 марта конечные точки.
Привычные схемы маршрутов меняются в ближайшее воскресенье следующим образом у бульвара Архитекторов:
Также можно ознакомиться с карточками от администрации города:
К слову, с 24 марта на Левом берегу также запускают новый маршрут — автобус № 28. Он будет связывать центр и Левобережье, курсируя по укороченной схеме популярного 24-го автобуса. Об этом Город55 писал ранее.
Напомним, что в городе меняют не только схемы маршрутов, но и внешний вид общественного транспорта. Так, по городу уже можно заметить оранжевые автобусы. Идею с перекраской подвижного состава хотят реализовать в течение двух последующих лет. Троллейбусы, трамваи и межрайонные автобусы при этом будут выглядеть иначе.