Не обжаловали. Экс-застройщик школы в «Серебряном береге» заплатит крупный штраф

По контракту «Капитал развитие» должно было построить школу на 1122 места до 30 июня 2024 года. Однако из-за возникших на стройке проблем (не всегда по вине подрядчика) работы приостановились и не проводились с ноября 2023 года. Объект к этому моменту был готов только на 20,3% (по актам выполненных работ).