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Posted 30 января, 08:26

Published 30 января, 08:26

Modified 30 января, 08:28

Updated 30 января, 08:28

Так стройплощадка выглядела в феврале 2024 года

Не обжаловали. Экс-застройщик школы в «Серебряном береге» заплатит крупный штраф

30 января 2025, 08:26
Фото: gorod55.ru. Так стройплощадка выглядела в феврале 2024 года

Бывшему застройщику школы в «Серебряном береге» придется выплатить крупный штраф

Московская компания «Капитал развитие» так и не построила школу на Красном пути, за это ее и признали виновной в административном правонарушении.

В Первомайском районном суде Омска поставили точку в деле о назначении штрафа экс-застройщику школы в микрорайоне «Серебряный берег» — компании «Капитал развитие». Еще в октябре прошлого года московскую фирму за невыполнение условий контракта обязали выплатить 46 млн рублей, она с этим, правда, не согласилась и решила обжаловать вынесенное решение.

По контракту «Капитал развитие» должно было построить школу на 1122 места до 30 июня 2024 года. Однако из-за возникших на стройке проблем (не всегда по вине подрядчика) работы приостановились и не проводились с ноября 2023 года. Объект к этому моменту был готов только на 20,3% (по актам выполненных работ).

«Так как объект заказчику не сдан, то это повлекло невозможность осуществлять образовательный процесс, чем права граждан на получение на образования были существенным образом нарушены», — уточнили в пресс-службе суда.

В итоге ранее вынесенное решение признали законным, а жалобу оставили без удовлетворения. Теперь многомиллионный штраф придется все-таки заплатить.

Напомним, что на проектировщика школы в «Серебряном береге» завели уголовное дело из-за предоставленной ложной документации и указанных неверных объемов работ. В июне 2024-го для объекта нашли нового подрядчика — компанию «Русстрой» из Ингушетии. Достроят школу только в 2025 году: если верить обещаниям осенью она распахнет двери для учеников. Недавно мы показывали, что происходит сейчас на стройплощадке.

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#Юлия Истомина#Омск#Суд#Строительство#Застройщик#Новости#Срыв сроков#Серебряный берег#Капитал Развитие
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