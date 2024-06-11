Сроки сдвинут. Проблемную школу в Серебряном береге достроит компания «Русстрой»

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
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Updated Сегодня, 03:32
В Омске нашли подрядчика для достройки готовой на 30% школы в микрорайоне Серебряный берег. На аукцион поступила заявка только от одной компании, поэтому департаменту строительства пришлось согласовывать возможность заключения контракта с единственным подрядчиком. Накануне согласование было получено, контракт заключили сегодня, 11 июня.
Достраивать школу на 1122 места на бывшей земле оборонного предприятия будет компания «Русстрой» из Ингушетии. За работу она получит 1,14 млрд рублей (это максимальная цена контракта).
Образовательный объект в Серебряном береге, как сообщил вчера мэр Сергей Шелест в городском пресс-центре, построят с опозданием. Так как за полгода (изначально сдать школу нужно было до 10 декабря 2024 года) практически нереально сделать 70% оставшейся работы, срок завершения строительства собираются перенести на 1 сентября 2025 года.
Что касается нового подрядчика, компания «Русстрой», специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий, была создана в 2006 году. С октября 2019 года фирмой владеет и руководит Магомед-Эмин Дениев. За все время «Русстрой» заключил 49 госконтрактов на общую сумму 6,2 млрд рублей. В Омской области компания раньше не работала, как и не строила детсады либо школы. В прошлом месяце, кстати, она получила еще один крупный контракт стоимостью 1,48 млрд рублей на строительство 2-й очереди полигона ТКО в Брянске.
Напомним, что контракт с прежним подрядчиком — московской компанией «Капитал развитие» — расторгли в мае. Но включать экс-застройщика в реестр недобросовестных поставщиков не стали, так как отставание от изначально утвержденного графика возникло из-за некачественного и недоработанного проекта школы в Серебряном береге.