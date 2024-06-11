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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

Проблемную школу в Серебряном береге достроят не раньше 1 сентября 2025 года

Сроки сдвинут. Проблемную школу в Серебряном береге достроит компания «Русстрой»

11 июня 2024, 03:24
Фото: gorod55.ru

Проблемную школу в Серебряном береге достроят не раньше 1 сентября 2025 года

Компания из Ингушетии стала единственным участником аукциона, поэтому депстрою пришлось согласовывать возможность заключения с ней контракта.

В Омске нашли подрядчика для достройки готовой на 30% школы в микрорайоне Серебряный берег. На аукцион поступила заявка только от одной компании, поэтому департаменту строительства пришлось согласовывать возможность заключения контракта с единственным подрядчиком. Накануне согласование было получено, контракт заключили сегодня, 11 июня.

Достраивать школу на 1122 места на бывшей земле оборонного предприятия будет компания «Русстрой» из Ингушетии. За работу она получит 1,14 млрд рублей (это максимальная цена контракта).

Образовательный объект в Серебряном береге, как сообщил вчера мэр Сергей Шелест в городском пресс-центре, построят с опозданием. Так как за полгода (изначально сдать школу нужно было до 10 декабря 2024 года) практически нереально сделать 70% оставшейся работы, срок завершения строительства собираются перенести на 1 сентября 2025 года.

Что касается нового подрядчика, компания «Русстрой», специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий, была создана в 2006 году. С октября 2019 года фирмой владеет и руководит Магомед-Эмин Дениев. За все время «Русстрой» заключил 49 госконтрактов на общую сумму 6,2 млрд рублей. В Омской области компания раньше не работала, как и не строила детсады либо школы. В прошлом месяце, кстати, она получила еще один крупный контракт стоимостью 1,48 млрд рублей на строительство 2-й очереди полигона ТКО в Брянске.

Напомним, что контракт с прежним подрядчиком — московской компанией «Капитал развитие» — расторгли в мае. Но включать экс-застройщика в реестр недобросовестных поставщиков не стали, так как отставание от изначально утвержденного графика возникло из-за некачественного и недоработанного проекта школы в Серебряном береге.

Экс-застройщика школы в Серебряном береге не стали включать в «черный» список
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Школа#Строительство#Контракт#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Серебряный берег#Капитал Развитие
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