Сроки сдвинут. Проблемную школу в Серебряном береге достроит компания «Русстрой»

Что касается нового подрядчика, компания «Русстрой», специализирующаяся на строительстве жилых и нежилых зданий, была создана в 2006 году. С октября 2019 года фирмой владеет и руководит Магомед-Эмин Дениев. За все время «Русстрой» заключил 49 госконтрактов на общую сумму 6,2 млрд рублей. В Омской области компания раньше не работала, как и не строила детсады либо школы. В прошлом месяце, кстати, она получила еще один крупный контракт стоимостью 1,48 млрд рублей на строительство 2-й очереди полигона ТКО в Брянске.