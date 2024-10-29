gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 04:45

Published 29 октября, 04:45

Modified 29 октября, 04:49

Updated 29 октября, 04:49

В Омске экс-подрядчика школы оштрафовали на 47 миллионов рублей за срыв сроков

Сорвали все сроки. В Омске экс-подрядчика школы оштрафовали на 47 миллионов рублей

29 октября 2024, 04:45
Фото: 1MI.

В Омске экс-подрядчика школы оштрафовали на 47 миллионов рублей за срыв сроков

Московская компания так и не достроила школу, дело передали другому подрядчику.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в отношении подрядчика, который ранее был ответственным за стройку школы на Красном пути в микрорайоне «Серебряный берег», провели проверку по фактам неисполнения законодательства.

Контракт с московской «Капитал развитие» заключили в 2021 году, его стоимость составила порядка 1,1 млрд рублей. Однако подрядчик затягивал с работами, долгое время на площадке, по словам местных жителей, совсем ничего не происходило. В итоге компания не исполнила обязательства в установленные сроки.

Фото: Прокуратура Омской области

В отношении компании завели административное дело, а юрлицу назначили штраф в размере 46,8 млн рублей. Напомним, что строительством в настоящее время занимается «Русстрой» из Ингушетии.

Стало известно, когда в Омске достроят «скандальную» школу на Красном пути
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Прокуратура#Школа#Строительство#Контракт#Подрядчик#Штраф#Новости#Серебряный берег#Капитал Развитие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика