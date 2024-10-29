Сорвали все сроки. В Омске экс-подрядчика школы оштрафовали на 47 миллионов рублей

Posted 29 октября, 04:45
Published 29 октября, 04:45
Modified 29 октября, 04:49
Updated 29 октября, 04:49
Как рассказали в региональной прокуратуре, в отношении подрядчика, который ранее был ответственным за стройку школы на Красном пути в микрорайоне «Серебряный берег», провели проверку по фактам неисполнения законодательства.
Контракт с московской «Капитал развитие» заключили в 2021 году, его стоимость составила порядка 1,1 млрд рублей. Однако подрядчик затягивал с работами, долгое время на площадке, по словам местных жителей, совсем ничего не происходило. В итоге компания не исполнила обязательства в установленные сроки.
В отношении компании завели административное дело, а юрлицу назначили штраф в размере 46,8 млн рублей. Напомним, что строительством в настоящее время занимается «Русстрой» из Ингушетии.