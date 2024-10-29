Сорвали все сроки. В Омске экс-подрядчика школы оштрафовали на 47 миллионов рублей

Контракт с московской «Капитал развитие» заключили в 2021 году, его стоимость составила порядка 1,1 млрд рублей. Однако подрядчик затягивал с работами, долгое время на площадке, по словам местных жителей, совсем ничего не происходило. В итоге компания не исполнила обязательства в установленные сроки.