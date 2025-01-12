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Posted 12 января, 04:45

Published 12 января, 04:45

Modified 12 января, 06:14

Updated 12 января, 06:14

Омичам рассказали о темпах стройки школы в микрорайоне «Серебряный берег»

Омичам показали, как строят скандальную школу в микрорайоне «Серебряный берег»

12 января 2025, 04:45
Фото: gorod55.ru. Омичам рассказали о темпах стройки школы в микрорайоне «Серебряный берег»
Накануне Виталий Хоценко посетил «оскандалившуюся» стройку школы в омском микрорайоне «Серебряный берег» — по словам главы региона, смена подрядчика пошла на пользу проекту.

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор, сейчас на строительной площадке школы находится достаточное количество строителей, а темпы возведения не отстают от намеченных. По словам Виталия Хоценко, вопрос с постройкой школы в микрорайоне «Серебряный берег», как и ранее, останется на личном контроле главы области.

Скриншоты видеозаписи инспекции строительной площадки школы
Скриншоты видеозаписи инспекции строительной площадки школы
Скриншоты видеозаписи инспекции строительной площадки школы
Скриншоты видеозаписи инспекции строительной площадки школы. Фото: «Хоценко о важном» (Telegram/HocenkoVP)

К сожалению, этот объект в нем очень нуждался — подрядчик «Капитал развитие», с которым еще в 2021 году бы заключен контракт на постройку школы, сорвал все поставленные сроки, из-за чего и стал фигурантом административного дела и «обладателем» штрафа в размере 46,8 млн рублей.

Однако и в этой ситуации есть целый ряд вопросов: в мае представители экс-застройщика называли причиной задержек некачественный проект и отсутствие взаимодействия с департаментом строительства. Кроме того, позицию компании «Капитал развитие» в этом споре поддержали и в УФАС: несмотря на проблему, компания избежала появления своего наименования в реестре недобросовестных поставщиков. Отметим, что на тот момент готовность объекта оценивалась на уровне 10%.

Тем не менее местные власти заинтересованы в скорой сдаче в эксплуатацию нового образовательного учреждения: предварительно, завершить все работы могут уже в июле этого года. Проект школы подразумевает 6 корпусов, по 2-м из которых сроки были «сдвинуты» на 2025 год — в остальных пока что ведутся отделочные работы после подключения теплоснабжения. Проект стоимостью 1,14 млрд рублей реализуется силами компании «Русстрой», зарегистрированной в Ингушетии.

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#Илья Скобин#Образование#Омск#Школа#Строительство#Подрядчик#Проект#Новости#Серебряный берег
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