Омичам показали, как строят скандальную школу в микрорайоне «Серебряный берег»

Posted 12 января, 04:45
Published 12 января, 04:45
Modified 12 января, 06:14
Updated 12 января, 06:14
Как отметил в своем Telegram-канале губернатор, сейчас на строительной площадке школы находится достаточное количество строителей, а темпы возведения не отстают от намеченных. По словам Виталия Хоценко, вопрос с постройкой школы в микрорайоне «Серебряный берег», как и ранее, останется на личном контроле главы области.
К сожалению, этот объект в нем очень нуждался — подрядчик «Капитал развитие», с которым еще в 2021 году бы заключен контракт на постройку школы, сорвал все поставленные сроки, из-за чего и стал фигурантом административного дела и «обладателем» штрафа в размере 46,8 млн рублей.
Однако и в этой ситуации есть целый ряд вопросов: в мае представители экс-застройщика называли причиной задержек некачественный проект и отсутствие взаимодействия с департаментом строительства. Кроме того, позицию компании «Капитал развитие» в этом споре поддержали и в УФАС: несмотря на проблему, компания избежала появления своего наименования в реестре недобросовестных поставщиков. Отметим, что на тот момент готовность объекта оценивалась на уровне 10%.
Тем не менее местные власти заинтересованы в скорой сдаче в эксплуатацию нового образовательного учреждения: предварительно, завершить все работы могут уже в июле этого года. Проект школы подразумевает 6 корпусов, по 2-м из которых сроки были «сдвинуты» на 2025 год — в остальных пока что ведутся отделочные работы после подключения теплоснабжения. Проект стоимостью 1,14 млрд рублей реализуется силами компании «Русстрой», зарегистрированной в Ингушетии.