Омичам показали, как строят скандальную школу в микрорайоне «Серебряный берег»

Тем не менее местные власти заинтересованы в скорой сдаче в эксплуатацию нового образовательного учреждения: предварительно, завершить все работы могут уже в июле этого года. Проект школы подразумевает 6 корпусов, по 2-м из которых сроки были «сдвинуты» на 2025 год — в остальных пока что ведутся отделочные работы после подключения теплоснабжения. Проект стоимостью 1,14 млрд рублей реализуется силами компании «Русстрой», зарегистрированной в Ингушетии.