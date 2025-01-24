Сдачу омской школы стоимостью в миллиард с лишним снова отложили

Posted 24 января, 08:49
Published 24 января, 08:49
Modified 24 января, 08:55
Updated 24 января, 08:55
В истории о строительстве школы в микрорайоне «Серебряный берег» появились новые данные. В октябре 2024 года в мэрии Омска пообещали, что здание введут в эксплуатацию в июле 2025 года, но теперь сроки сдвинулись. Это следует из сообщения администрации в телеграм-канале «Фадина общается».
«Ввести здание образовательной школы в микрорайоне „Серебряный берег“ в эксплуатацию планируется до сентября 2025 года, — уточняется в ответе на вопрос одного из подписчиков Оксаны Фадиной. — В строящемся здании образовательная организация пока отсутствует, образовательную деятельность не осуществляет…».
Стоит отметить, что изначально здание должны были сдать еще в декабре 2024 года, но этого не случилось из-за ошибок в проектной документации и разногласий предыдущего подрядчика с депстроем. На строительство из бюджетов всех уровней выделено 1,14 млрд рублей. Строительство ведет компания «Русстрой», зарегистрированная в Ингушетии.