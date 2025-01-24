Сдачу омской школы стоимостью в миллиард с лишним снова отложили

В истории о строительстве школы в микрорайоне «Серебряный берег» появились новые данные. В октябре 2024 года в мэрии Омска пообещали, что здание введут в эксплуатацию в июле 2025 года, но теперь сроки сдвинулись. Это следует из сообщения администрации в телеграм-канале «Фадина общается».