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Posted 24 января, 08:49

Published 24 января, 08:49

Modified 24 января, 08:55

Updated 24 января, 08:55

иллюстрация

Сдачу омской школы стоимостью в миллиард с лишним снова отложили

24 января 2025, 08:49
Фото: 1MI. иллюстрация

Сдачу школы в омском микрорайоне «Серебряный берег» снова перенесли

Новый срок — сентябрь 2025 года.

В истории о строительстве школы в микрорайоне «Серебряный берег» появились новые данные. В октябре 2024 года в мэрии Омска пообещали, что здание введут в эксплуатацию в июле 2025 года, но теперь сроки сдвинулись. Это следует из сообщения администрации в телеграм-канале «Фадина общается».

«Ввести здание образовательной школы в микрорайоне „Серебряный берег“ в эксплуатацию планируется до сентября 2025 года, — уточняется в ответе на вопрос одного из подписчиков Оксаны Фадиной. — В строящемся здании образовательная организация пока отсутствует, образовательную деятельность не осуществляет…».

Стоит отметить, что изначально здание должны были сдать еще в декабре 2024 года, но этого не случилось из-за ошибок в проектной документации и разногласий предыдущего подрядчика с депстроем. На строительство из бюджетов всех уровней выделено 1,14 млрд рублей. Строительство ведет компания «Русстрой», зарегистрированная в Ингушетии.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Строительство#Школа в Серебряном береге
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