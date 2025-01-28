Омичи жестко раскритиковали планы трансформации сквера у Маяковского

Posted 28 января, 11:35
Published 28 января, 11:35
Modified 28 января, 11:37
Updated 28 января, 11:37
Состоявшееся на прошлой неделе в омском градсовете обсуждение планов трансформации кинотеатра «Маяковский» и прилегающего к нему сквера имело большой резонанс в социальных сетях. Это не может удивлять: речь идет об одном из самых знаковых для Омска мест, расположенном в самом центре города. Сотни тысяч омичей регулярно там бывают или, как минимум, проезжают мимо. Поэтому планы владельцев кинотеатра многих задели за живое.
Напомним: внесенный в градсовет проект предполагает, что здание «Маяковского» получит большую пристройку с кафе и ресторанами, что через кинотеатр можно будет пройти насквозь и что сквер превратится в развлекательный комплекс под открытым небом — с туннелями и качелями, с обилием «малых архитектурных форм» и, конечно, с обширными замощенными пространствами. Архитектор Артур Оботуров открыто признал: есть план сделать так, чтобы плитки стало больше, а зелени — меньше. Цель всего этого — завлекать людей в кинотеатр.
Под соответствующим постом в телеграм-канале Города55 появился ряд комментариев в защиту сквера. Кто-то ограничивается просьбами к администрации («Оставьте абрикосовую рощу, пожалуйста!» — пишет одна из подписчиц), кто-то считает, что пора требовать.
«Абрикосы?! — спрашивает еще один подписчик. — В другом паблике опубликован проект. Абрикосов нет! Руки прочь от абрикосов!»
Стоит отметить, что представитель «Оми» пообещал градсовету растущие сейчас абрикосы не трогать и посадить еще 13, чтобы сформировалась целая роща. Однако у омичей много негативного опыта, связанного с вырубками и последующим «компенсационным озеленением». В ряде случаев саженцы гибнут либо экологам приходится спрашивать, где же новые деревья были посажены.
«Благоустройство по принципу „чем хуже, тем лучше“! — констатирует Алла Т. — Очень надеюсь, что эти идеи не воплотятся никогда!»
«Половина территории сквера — плитка! — пишет Мария. — „Комфортная городская среда“, которую мы заслужили! А вторая половина — кусты. Ни тенечка, чтобы ничего не загораживало этот „шедевр“ архитектуры. Как будто студент нарисовал, просто пристроенный сарай…».
История про плитку как важный элемент «благоустройства» зеленых зон далеко не нова. Например, в 2023 году Город55 писал о городском саде: отчитываясь о ходе работ, администрация опубликовала фотографии, на которых было только обширное замощенное пространство, и ни одного дерева. В августе 2024 года мы писали о появлении в Советском округе «Библиотечного сквера», ради которого срубили все деревья на конкретном участке. Теперь замена зелени на плитку предполагается и рядом с «Маяковским».
Некоторые комментаторы вспоминают, что проблема не только в деревьях.
«Авторы концепции хотят специально уменьшить количество зелени? — риторически спрашивает подписчица Наталья. — Сделать на месте кладбища игровую площадку? Это как? Правильно, что градсовет их раскритиковал!»
Тут нужно важное уточнение: критика в совете, конечно, звучала, но общий вердикт гласил: «принципиально поддержать с учетом прозвучавших рекомендаций». Формулировка абстрактная и открывающая пространство для разных интерпретаций, тем более что городской администрации «благоустраивать» сквер определенно нужно. Это значит, что зеленая зона в самом центре Омска по-прежнему в опасности.
Подробный разбор сложившейся ситуации содержится в комментарии омички, пожелавшей остаться неизвестной.
«Территория „благоустройства“, показанного в проекте, — это не территория КДЦ, а городское зеленое пространство, которое владельцы КДЦ очень хотели бы сделать своим, — пишет наш комментатор. — Сквер за КДЦ „Маяковский“ находится в рекреационной зоне Р-1, в которой полностью запрещено размещение парковок, торговых павильонов и кафе. Если посмотреть внимательно проект со всех сторон, площадки с твердым покрытием за кинотеатром очень похожи на стоянки для машин, с заездами и радиусами поворота, не хватает только разметки! Эти парковки необходимы для получения разрешения на дальнейшую реконструкцию КДЦ. И если на стоянке нарисовать лавочки, она не перестанет быть стоянкой…».
Главный архитектор Воробьев во время заседания отметил, что в проекте не соблюдено требование о размещении половины мест для автомобилей в границах земельного участка. Такие требования, по мнению комментатора, очень опасны для города — и, в частности, для его зеленых зон.
«Наверное, скоро все участки будут застроены полностью, — пишет омичка, — а парковки — ну возможно где-то они и будут размещаться в скверах, парках и зеленых зонах, вдоль дорог, вместо выделенных для транспорта полос, во дворах прилегающих домов, тех, которые не успели загородить свою территорию шлагбаумом от незваных гостей. Главное — собственник земли выжмет из своих квадратных метров максимум, а остальное его не тревожит».
Представитель застройщика Усенко, по мнению комментатора, «покривил душой», сказав, что проект одобрила епархия.
«Возможно, епархия видела проект благоустройства, на котором не показаны ни будущие парковки на месте сквера, ни сама ресторанная пристройка, — считает аноним. — Не думаю, что представители епархии равнодушно отнеслись бы к размещению ресторана с верандой на могилах наших предков. Слова Усенко приводятся с фразой „сохранить историю“, но проект полностью эту историю уничтожает. А далее из его выступления становится понятным, что единственной целью проекта стала „экономическая выгода“, а благоустройство инвестор готов выполнять лишь в том объеме, который должен обеспечить привлекательность КДЦ для клиентов, не дать людям пройти мимо».
Подверглась критике и администрация, готовая поддержать «благоустройство».
«Интересна позиция главы округа Мендубаева о том, что территория сейчас не ухожена и заброшена, — пишет наш комментатор. — Разве это не является как раз показателем плохой работы главы, который расписался в собственном бессилии? И, наверное, было бы правильно привести зелень в порядок, а не сносить деревья и газоны, продолжая по инерции называть это все „сквером“. Не бывает заасфальтированных скверов, это не благоустройство территории и не комфортная среда».
Аноним задается риторическим вопросом: «Существует ли какой-то минимальный процент озеленения в зоне рекреации Р-1? Или достаточно асфальтового поля с одиноко стоящим в уголке вазоном с петунией, и „городская рекреация“ обеспечена?».
«Глава округа, обнаружив, что в его квартире требуется ремонт и уборка, не отдает ее в пользование другим состоятельным людям, чтобы они „навели порядок“ вместо него, так почему же у него такое бесхозяйственное отношение к городской территории? — спрашивает комментатор. — И что, кстати, мешало собственникам „Маяковского“ благоустраивать и убирать ее раньше, просто как прилегающую территорию в рамках правил благоустройства?»
В любом случае сквер остается муниципальной собственностью, которая должна служить горожанам. А владельцы кинотеатра, судя по их проекту и по открыто звучащей риторике, намерены это изменить.
«Это будет уже не общественное городское пространство, а утилитарная территория коммерсантов, которая лишь несет завлекательную функцию площади у кинотеатра-ресторана-торгового центра, — пишет аноним. — Так город теряет еще один зеленый уголок, место памяти, а собственники „Маяковского“ начинают использовать его с целью наживы. Готов ли город в угоду застройщику пойти на прямой конфликт с жителями, общественниками, казаками, краеведами, а глава профильного департамента оставить свое имя в истории города как главный архитектор, который „угробил“ сквер в центре города? Можно ли закрывать глаза на здравый смысл, давать себя обмануть, позволять собственникам прикрывать истинные цели всех их действий, игнорировать мнения коллег-архитекторов? Предшественники главного архитектора города берегли свое имя и профессиональную репутацию, готов ли нынешний пустить под пилу и бульдозер все, что создавалось и сохранялось до него?»
Вероятность такого исхода комментатор, по-видимому, не считает нулевой.
«Итог этого позорного градсовета для города, — пишет он, — перспективное расширение площадей КДЦ „Маяковский“, появление нового ресторана или бара, торговых площадей, вместо зеленого тенистого городского уголка, срубленные деревья, заменить которые пытаются чахлым низкорослым кустарником. И плитка, много плитки и асфальта. Нужно ли городу такое благоустройство — решать нам. Но услышат ли стороны мнение жителей?»
Напомним: против реализации проекта уже высказывались и экологи (из-за деревьев), и казачество (из-за Кадышевского кладбища, которое было когда-то на месте сквера). Против была и епархия, но она свои возражения сняла. В общей сложности проект отклоняли уже 5 раз, но его авторы проявляют большое упорство.
«Торговая фирма „Омь“», продвигающая сейчас свой проект, зарегистрирована в 1994 году. Ее основная специализация — аренда и управление недвижимостью. «Омью» руководит Александр Завгороднев, учредителями компании являются Илья Иванов и Петр Варнавский.