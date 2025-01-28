Омичи жестко раскритиковали планы трансформации сквера у Маяковского

История про плитку как важный элемент «благоустройства» зеленых зон далеко не нова. Например, в 2023 году Город55 писал о городском саде: отчитываясь о ходе работ, администрация опубликовала фотографии, на которых было только обширное замощенное пространство, и ни одного дерева. В августе 2024 года мы писали о появлении в Советском округе «Библиотечного сквера», ради которого срубили все деревья на конкретном участке. Теперь замена зелени на плитку предполагается и рядом с «Маяковским».