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Published Сегодня, 06:21

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Updated Сегодня, 06:23

Благоустройством хотят заняться собственники здания

Пять отказов. Стали известны подробности благоустройства территории у «Маяковского»

19 августа 2024, 06:21
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Благоустройством хотят заняться собственники здания

Стали известны новые детали благоустройства территории у «Маяковского» в Омске

Инициатором обновления территории в центре города выступают собственники здания КДЦ «Маяковский». В последний раз проект благоустройства рассматривался в депархе около двух недель назад.

«Торговая фирма „Омь“», учредителями которой являются предприниматели Илья Иванов и Петр Варнавский, хочет благоустроить территорию вокруг принадлежащего им здания КДЦ «Маяковский». Работы, по информации Города55, могут обернуться вырубкой уже растущих рядом с кинотеатром деревьев.

Инициаторы благоустройства, пока их проект не согласован, отказываются от каких-то комментариев. Однако, как сообщили Городу55 в департаменте архитектуры и градостроительства в ответ на официальный запрос, ООО «ТФ „Омь“» уже пять раз пыталось добиться согласования проекта благоустройства пространства вблизи КДЦ «Маяковский» на Красном пути. И каждый раз заявителям отказывали.

«По результатам заседаний комиссии по рассмотрению проектов благоустройства и паспортов цветового решения фасадов на территории города Омска департаментом архитектуры проекты благоустройства отклонены от согласования ввиду несоответствия требованиям порядка (речь идет о постановлении администрации „Об утверждении Порядка согласования проектов благоустройства на территории города Омска“, — прим. Ред.)», — говорится в ответе, подписанным и. о. директора депархитектуры Татьяной Фроловой.
Территория вокруг КДЦ «Маяковский»»Территория вокруг КДЦ «Маяковский»»
Территория вокруг КДЦ "Маяковский""Территория вокруг КДЦ "Маяковский""
Территория вокруг КДЦ "Маяковский""Территория вокруг КДЦ "Маяковский""
Территория вокруг КДЦ «Маяковский»»
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Благоустроить омские бизнесмены собираются территорию в границах семи земельных участков 55:36:040116:2038, 55:36:040116:2039, 55:36:040116:3263, 55:36:040116:69, 55:36:040116:2036, 55:36:040116:52, 55:36:040116:8. Один из участков, кстати, находится чуть в отдалении — это парковка за зданием епархиальной канцелярии.

Шесть из участков находится рядом с КДЦ «Маяковский»Шесть из участков находится рядом с КДЦ «Маяковский»
Еще один из участков, где хотят провести благоустройствоЕще один из участков, где хотят провести благоустройство
Шесть из участков находится рядом с КДЦ «Маяковский»
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Благоустройство предполагает размещение велодорожки и детской площадки с резиновым покрытием, тротуаров из мелкоштучной бетонной плитки, спортплощадок на открытом воздухе для игры в городки, игры в шары, садовые шахматы. При этом на три участка — 55:36:040116:2039, 55:36:040116:3263, 55:36:040116:69 — «Торговая фирма „Омь“» рассчитывает получить разрешение на использование.

Проектом благоустройства, как отметили в депархе, предусмотрена посадка многолетников и газона. О вырубке абрикоса, с которым омичи любят фотографироваться, бизнесмены пока не заявляли. Но это не значит, что растущим вблизи КДЦ деревьям ничего не грозит. Дело в том, что депархитектуры согласовывает проект только в части планировочной организации территории и архитектурно-планировочных приемов в границах благоустройства. А за одобрение проекта в части коммуникаций и озеленения территории для выдачи ордера на производство земляных работ отвечает уже департамент городского хозяйства. Но дело «заглохло» на этапе депарха.

Попытаются ли владельцы здания «Маяковского» снова получить согласование благоустройства — увидим в скором времени. Город55 продолжит следить за ситуацией.

После долгих споров. В Омске одобрили пересадку двух сотен деревьев на Конева
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Бизнес#Омск#Благоустройство#Деревья#Омская область#Кинотеатры#Вырубка деревьев#Новости#Департамент архитектуры#Кинотеатр Маяковский#Сквер
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