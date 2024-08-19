Пять отказов. Стали известны подробности благоустройства территории у «Маяковского»

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Published Сегодня, 06:21
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«Торговая фирма „Омь“», учредителями которой являются предприниматели Илья Иванов и Петр Варнавский, хочет благоустроить территорию вокруг принадлежащего им здания КДЦ «Маяковский». Работы, по информации Города55, могут обернуться вырубкой уже растущих рядом с кинотеатром деревьев.
Инициаторы благоустройства, пока их проект не согласован, отказываются от каких-то комментариев. Однако, как сообщили Городу55 в департаменте архитектуры и градостроительства в ответ на официальный запрос, ООО «ТФ „Омь“» уже пять раз пыталось добиться согласования проекта благоустройства пространства вблизи КДЦ «Маяковский» на Красном пути. И каждый раз заявителям отказывали.
«По результатам заседаний комиссии по рассмотрению проектов благоустройства и паспортов цветового решения фасадов на территории города Омска департаментом архитектуры проекты благоустройства отклонены от согласования ввиду несоответствия требованиям порядка (речь идет о постановлении администрации „Об утверждении Порядка согласования проектов благоустройства на территории города Омска“, — прим. Ред.)», — говорится в ответе, подписанным и. о. директора депархитектуры Татьяной Фроловой.
Благоустроить омские бизнесмены собираются территорию в границах семи земельных участков 55:36:040116:2038, 55:36:040116:2039, 55:36:040116:3263, 55:36:040116:69, 55:36:040116:2036, 55:36:040116:52, 55:36:040116:8. Один из участков, кстати, находится чуть в отдалении — это парковка за зданием епархиальной канцелярии.
Благоустройство предполагает размещение велодорожки и детской площадки с резиновым покрытием, тротуаров из мелкоштучной бетонной плитки, спортплощадок на открытом воздухе для игры в городки, игры в шары, садовые шахматы. При этом на три участка — 55:36:040116:2039, 55:36:040116:3263, 55:36:040116:69 — «Торговая фирма „Омь“» рассчитывает получить разрешение на использование.
Проектом благоустройства, как отметили в депархе, предусмотрена посадка многолетников и газона. О вырубке абрикоса, с которым омичи любят фотографироваться, бизнесмены пока не заявляли. Но это не значит, что растущим вблизи КДЦ деревьям ничего не грозит. Дело в том, что депархитектуры согласовывает проект только в части планировочной организации территории и архитектурно-планировочных приемов в границах благоустройства. А за одобрение проекта в части коммуникаций и озеленения территории для выдачи ордера на производство земляных работ отвечает уже департамент городского хозяйства. Но дело «заглохло» на этапе депарха.
Попытаются ли владельцы здания «Маяковского» снова получить согласование благоустройства — увидим в скором времени. Город55 продолжит следить за ситуацией.