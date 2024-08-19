Пять отказов. Стали известны подробности благоустройства территории у «Маяковского»

Проектом благоустройства, как отметили в депархе, предусмотрена посадка многолетников и газона. О вырубке абрикоса, с которым омичи любят фотографироваться, бизнесмены пока не заявляли. Но это не значит, что растущим вблизи КДЦ деревьям ничего не грозит. Дело в том, что депархитектуры согласовывает проект только в части планировочной организации территории и архитектурно-планировочных приемов в границах благоустройства. А за одобрение проекта в части коммуникаций и озеленения территории для выдачи ордера на производство земляных работ отвечает уже департамент городского хозяйства. Но дело «заглохло» на этапе депарха.