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В Омске отчитались о новом сквере, ради которого срубили 58 деревьев

Срубили 58 деревьев, высадят только 43: в Омске отчитались о «новом сквере»

30 августа 2024, 09:09
Фото: телеграм-канал «Город Омск»

В Омске отчитались о новом сквере, ради которого срубили 58 деревьев

На «благоустройство» потрачено больше 6 млн рублей.

В официальном телеграм-канале омской мэрии на днях появилось сообщение о том, что на улице Заозерная, около дома №22, появилось «новое уютное пространство» — сквер на месте пустыря. Произошло это в рамках проекта «Решают люди». УДХБ «выполнило работы по сносу аварийных деревьев, обрезке поросли», а подрядчик, ООО «Завхоз», уложил плитку, установил скамейки, вазоны и урны, оборудовал освещение, «а также посеял газонную траву и высадил зеленые насаждения».

— Жители очень довольны, что на этом месте появился прекрасный сквер, в котором уже сегодня имеют возможность проводить время не только пожилые граждане и мамы с детьми, но и дети разных возрастов, — приводит автор телеграм-канала слова главы ТОСа «Заозерный-1» Евгении Валерьевны.

К посту прилагаются фотографии, на которых запечатлено обширное пространство, замощенное плиткой. В середине виден небольшой участок открытого грунта, из которого торчит одно дерево (по-видимому, ель). На периферии тоже видны участки голой земли, на которых ничего не растет.

Фото: телеграм-канал «Город Омск»

В социальных сетях уже появились критические комментарии: пишут о том, что вместо настоящего озеленения город получил вырубку деревьев, а вместо сквера (небольшого городского сада) — просто замощенное пространство, не создающее уюта, не защищающее ни от солнца, ни от ветра, ни от дождя.

Город55 обратился в администрацию за подробностями. В департаменте информационной политики нам рассказали, что у вырубок было обоснование, а озеленение в Библиотечном сквере (такое официальное название получил новый объект) все-таки будет.

— До реализации проекта на месте произрастали только аварийные деревья и поросль, — уточнили в мэрии. — Взамен 58 ветхих и сухостойных кленов рядом с территорией будет высажено 43 новых дерева, хвойные, березы и рябины. Там уже есть насаждения, но процесс высаживания деревьев еще продолжается…

По словам чиновников, вопрос о вырубке обсуждался на одном из заседаний комиссии по сносу и обрезке, и специалисты признали аварийными все деревья, росшие в том районе. Высаживать саженцы будут вокруг территории, замощенной плиткой, а газон уже посеян и «скоро должен взойти».

Отметим, что омский вариант благоустройства «зеленых» территорий уже не первый год вызывает вопросы. Одна из громких историй произошла летом 2023 года, когда в телеграм-канале омской мэрии появился фотоотчет о том, как «преображается городской сад». Сочетание этой формулировки с рассказом об «асфальтировании территории», о бетонировании, брусчатке, бордюрах и ливневой канализации, полное отсутствие зелени на фото и смайлик с сердечками в глазах от админа возмутили многих подписчиков. Позже пресс-служба мэрии выложила другие фотографии, с деревьями на заднем плане, и уточнила, что запланированы дополнительные посадки, но на общую картину это мало повлияло.

Сценарий, при котором на месте зеленой зоны появляется открытое пространство, замощенное плиткой, выглядит для омичей очень знакомо. При этом в мэрии настаивают: проект благоустройства был разработан омичами, живущими на Заозерной.

— Жители, — односложно ответили в департаменте информационной политики на вопрос «Кто же все-таки разработал проект?».

Компания «Завхоз», которая сейчас должна высаживать деревья в Библиотечном сквере, принадлежит омскому бизнесмену Владиславу Гоцуле. Насколько можно судить, она не связана с озеленением: специализация фирмы — «строительство жилых и нежилых зданий», выполненные ею госконтракты предполагали ремонт автомобильной дороги и установку спортивного инвентаря в одном из омских дворов. Именно «Завхоз» занимается сейчас благоустройством сквера 70-лет Победы, включающим покраску стелы, скамеек и фонарных столбов, асфальтирование пешеходных дорожек, укладку бордюрного камня и плитки.

Получается, из-за появления сквера деревьев в этой части города неизбежно станет меньше: вместо 58 срубленных высадят всего 43. При этом известно, что уровень выживаемости саженцев в Омске далек от оптимального: например, в 2023 году мы писали о том, что погибла большая часть деревьев, высаженных на Бударина и на Зеленом острове. А при мэре Оксане Фадиной комиссия по сносу и обрезке обрекла на гибель все пирамидальные тополя на Спартаковской улице, но после общественного резонанса внезапно выяснилось, что пилить их все-таки не обязательно. Этот случай показал, что решения комиссии могут определяться разными факторами.

Город55 будет следить за судьбой Библиотечного сквера.

«Проект, как мы любим»: Фадина вступилась за городской сад с плиткой вместо деревьев
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Департамент информационной политики#Скверы#Вырубки
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