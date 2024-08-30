Срубили 58 деревьев, высадят только 43: в Омске отчитались о «новом сквере»

Получается, из-за появления сквера деревьев в этой части города неизбежно станет меньше: вместо 58 срубленных высадят всего 43. При этом известно, что уровень выживаемости саженцев в Омске далек от оптимального: например, в 2023 году мы писали о том, что погибла большая часть деревьев, высаженных на Бударина и на Зеленом острове. А при мэре Оксане Фадиной комиссия по сносу и обрезке обрекла на гибель все пирамидальные тополя на Спартаковской улице, но после общественного резонанса внезапно выяснилось, что пилить их все-таки не обязательно. Этот случай показал, что решения комиссии могут определяться разными факторами.