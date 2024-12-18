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Posted 18 декабря, 10:00

Published 18 декабря, 10:00

Modified 18 декабря, 10:05

Updated 18 декабря, 10:05

Проект благоустройства территории за кинотеатром

В Омске согласовали благоустройство сквера за «Маяковским», но есть нюанс

18 декабря 2024, 10:00
Фото: gorod55.ru. Проект благоустройства территории за кинотеатром
Проект необходимо будет повторно представить в департамент архитектуры и градостроительства мэрии. Город55 выяснил, какое решение приняла «зеленая комиссия».

Сегодня, 18 декабря, в Омске прошло очередное заседание «зеленой комиссии». В третий раз обсуждался вопрос благоустройства территории за кинотеатром «Маяковский» — участка, который вызывал споры экологов, епархии и жителей города.

«Мы согласовали проект. В процессе он будет досогласовываться дальше. Против базовых принципиальных оснований этого проекта мы не возражаем», — высказался представитель епархии протоиерей Димитрий Олихов.

В департаменте архитектуры и градостроительства отметили, что проекты мэрии и владельцев кинотеатра не совпадают. Несостыковки обнаружили по планам возведения детских площадок, пешеходных тропинок.

Депутат Горсовета Алексей Провозин отметил, что в первую очередь необходимо согласовать снос деревьев и обрезков.

«Земля муниципальная, а проект частный. Будет работать ландшафтное бюро. Это хорошо, когда частник вкладывает деньги в муниципальную землю. Мы сейчас говорим только об озеленении», — заявил парламентарий.

Представитель компании «Омь», которая планирует заниматься благоустройством, сообщил, что по проекту планируются высадить 225 деревьев (ели, клены, дубы, рябины, сосны, абрикосы) и 1072 кустарника, более 2000 многолетних растений и газон на площади 2070 квадратных метров. Также на территории собираются сделать систему автополива.

Напомним, владельцы здания кинотеатра — «Торговая фирма „Омь“» — решили сделать из существующего тихого и спокойного сквера пространство с детской и спортивной площадками, сухим фонтаном и велодорожкой. Появиться они должны на месте Кадышевского кладбища, на котором в советские годы и построили кинотеатр. Омская епархия жестко раскритиковала эту инициативу. Экологи же выступили против благоустройства из-за предстоящей вырубки деревьев.

Справка. По данным Rusprofile, «Торговая фирма „Омь“» зарегистрирована в 1994 году. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Руководителем является Александр Завгороднев, учредителями — Илья Иванов и Петр Варнавский.

Останетесь с помойками: вырубка деревьев у «Маяковского» в Омске вызвала жаркие споры
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#Евгений Игишев#Омск#Благоустройство#Вырубка деревьев#Детская площадка#Омская епархия#Петр Варнавский#Кинотеатр#Зеленая комиссия#Спортивная площадка#Илья Иванов#Rusprofile
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