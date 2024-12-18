В Омске согласовали благоустройство сквера за «Маяковским», но есть нюанс

Posted 18 декабря, 10:00
Published 18 декабря, 10:00
Modified 18 декабря, 10:05
Updated 18 декабря, 10:05
Сегодня, 18 декабря, в Омске прошло очередное заседание «зеленой комиссии». В третий раз обсуждался вопрос благоустройства территории за кинотеатром «Маяковский» — участка, который вызывал споры экологов, епархии и жителей города.
«Мы согласовали проект. В процессе он будет досогласовываться дальше. Против базовых принципиальных оснований этого проекта мы не возражаем», — высказался представитель епархии протоиерей Димитрий Олихов.
В департаменте архитектуры и градостроительства отметили, что проекты мэрии и владельцев кинотеатра не совпадают. Несостыковки обнаружили по планам возведения детских площадок, пешеходных тропинок.
Депутат Горсовета Алексей Провозин отметил, что в первую очередь необходимо согласовать снос деревьев и обрезков.
«Земля муниципальная, а проект частный. Будет работать ландшафтное бюро. Это хорошо, когда частник вкладывает деньги в муниципальную землю. Мы сейчас говорим только об озеленении», — заявил парламентарий.
Представитель компании «Омь», которая планирует заниматься благоустройством, сообщил, что по проекту планируются высадить 225 деревьев (ели, клены, дубы, рябины, сосны, абрикосы) и 1072 кустарника, более 2000 многолетних растений и газон на площади 2070 квадратных метров. Также на территории собираются сделать систему автополива.
Напомним, владельцы здания кинотеатра — «Торговая фирма „Омь“» — решили сделать из существующего тихого и спокойного сквера пространство с детской и спортивной площадками, сухим фонтаном и велодорожкой. Появиться они должны на месте Кадышевского кладбища, на котором в советские годы и построили кинотеатр. Омская епархия жестко раскритиковала эту инициативу. Экологи же выступили против благоустройства из-за предстоящей вырубки деревьев.
Справка. По данным Rusprofile, «Торговая фирма „Омь“» зарегистрирована в 1994 году. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Руководителем является Александр Завгороднев, учредителями — Илья Иванов и Петр Варнавский.