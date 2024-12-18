В Омске согласовали благоустройство сквера за «Маяковским», но есть нюанс

Напомним, владельцы здания кинотеатра — «Торговая фирма „Омь“» — решили сделать из существующего тихого и спокойного сквера пространство с детской и спортивной площадками, сухим фонтаном и велодорожкой. Появиться они должны на месте Кадышевского кладбища, на котором в советские годы и построили кинотеатр. Омская епархия жестко раскритиковала эту инициативу. Экологи же выступили против благоустройства из-за предстоящей вырубки деревьев.