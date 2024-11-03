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Градсовет

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Ноябрь
«Это уже не модно»: в омском градсовете раскритиковали будущий детсад от «Эталона»
2 ноября, 10:00
«Мы стараемся»: Шихмирзаев получил одобрение строительного проекта в градсовете
2 ноября, 05:28
В Омске отправили на доработку проект дома у «сползающей» парковки на 3-й Енисейской
1 ноября, 12:12
Омский градсовет одобрил строительство 3 высоток в Центральном округе
1 ноября, 11:41
Август
Омский градсовет одобрил жилищное строительство в поселке Биофабрика
29 августа, 05:48
Мало парковок: омский градсовет «завернул» сразу 3 проекта жилищного строительства
29 августа, 05:11

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