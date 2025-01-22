«Оставьте плотный сквер»: в градсовете раскритиковали благоустройство у «Маяковского»

Posted 22 января, 10:04
Published 22 января, 10:04
Modified 22 января, 12:38
Updated 22 января, 12:38
Сегодня, 22 января, в омской мэрии прошло очередное заседание архитектурно-градостроительного совета. Одним из пунктов повестки было обсуждение планов реконструкции здания кинотеатра «Маяковский» и благоустройства на территории прилегающего к нему сквера.
Город55 уже писал о развитии этой истории. «Торговая фирма „Омь“», владеющая зданием кинотеатра, хочет переделать сквер в общественное пространство с детской и спортивной площадками, сухим фонтаном и велодорожкой. Против этого начинания высказались и экологи (зелени в этой части города станет заметно меньше), и епархия (кинотеатр стоит на месте Кадышевского кладбища). Епархия позже сняла возражения, но у остальных они остались. Это показало и сегодняшнее обсуждение.
Докладчик, архитектор Артур Оботуров, рассказал совету о том, что именно планируется сделать со зданием кинотеатра. Фасад с колоннами, по его словам, останется на месте, так как это уже один из символов Омска. У входа появятся скульптуры, связанные с кино, — «Ники» и «Оскара» или «российского аналога». Сзади появятся большая пристройка, которая будет опоясывать здание, и дополнительный вход, так что можно будет проходить через первый этаж насквозь.
«Вместо 2 залов по 200 мест каждое будут 4 зала по 60-70 мест, — объяснил Оботуров. — Чтобы привлечь людей, в пристройке разместим заведения общественного питания разного формата, маленькие и большие…».
Кроме того, в здании должны появиться эскалатор и лифт, а уборные переместят на цокольный этаж.
Перейдя к рассказу о «благоустройстве сквера», архитектор использовал оборот, который наверняка заставил многих присутствующих насторожиться: «полная замена зеленых насаждений».
«Заказчик захотел сделать современное, достойное благоустройство, — заявил Оботуров. — Заменить мощение, обновить озеленение, освещение, провести работы на десятки млн. Он заинтересован в том, чтобы был приток людей в кинотеатр. Сейчас в сквере старый асфальт, старые лавочки, заросли, в которых собирается соответствующий контингент».
На предложенных совету эскизах можно было увидеть обширные замощенные пространства, на которых кое-где возвышались деревца или кустарники. Архитектор рассказывал о качелях, туннелях, «малых архитектурных формах» и тому подобных вещах, о том, что на территории сквера смогут отдыхать взрослые и дети.
Конечно, авторы концепции понимали, что в этот момент ступают на очень тонкий лед. И выступивший после архитектора представитель заказчика Дмитрий Усенко поспешил изложить главные плюсы. Прозвучали такие тезисы:
* «Мы исходили из того, что нужно сохранить историю Омска»;
* «Компания „Братья Грин“ разработала подревесный план, объёмы озеления, которые превышают все мыслимые и немыслимые…» (существительное не прозвучало);
* есть «благословение епархии»;
* растущие перед кинотеатром абрикосы останутся на месте, к ним даже подсадят еще 11 деревьев, так что получится целая абрикосовая роща. И тему приживаемости обязательно учтут.
Судя по тому, как пошло обсуждение концепции, все это не произвело на архитекторов должного впечатления.
«Есть ощущение, что слишком много мощеного пространства по сравнению с зелёным», — поделился с остальными один из членов совета.
Ему ответили, что в этом случае ощущение верное: так и должно быть.
«Это умышленно было сделано, — рассказал Оботуров. — Зелень более локальная, но более качественная, это будет более эффектно. Учитывая наш климат, я думаю, это правильный выбор».
Сложно сказать, как это должно сочетаться с заявлением Усенко об усилиях «Братьев Грин». В любом случае тут же выяснилось, что у архитекторов есть концептуальные возражения.
«Многих сейчас корежит от услышанного, — с таких слов началось эмоциональное выступление еще одного члена совета. — Это сквер! А теперь мы его преобразовываем в развлекательный комплекс с минимумом зелени, превращаем в территорию благоустройства кинотеатра. Предложение ничего не пристраивать и максимально озеленить. Это же транзитная зона, какая тут может быть детская площадка, вы что? Тут ребёнка нельзя отпустить, он под колеса попадет. Давайте не забывать, что это сквер, в нем кинотеатр появился случайно. Это одно из знаковых для города мест, с одним уже так получилось, что не знаем, как отмотать назад…».
Тут речь явно шла о территории под ТЭЦ-1 в Омской крепости, которую собираются застраивать высотками: архитектурный совет проголосовал против в октябре 2024 года.
«Тут не нужно добавлять новые функции, — поддержал оратора еще один член совета. — Есть кинотеатр, есть сквер, надо работать в этой парадигме. Необходимо оставить плотный, чёткий сквер, еще усилить его, чтобы он составлял с кинотеатром единое целое».
Прозвучали и другие голоса в поддержку дополнительного озеленения. Архитектор Никита Шалмин пошел дальше и заявил, что своей цели владельцы кинотеатра все равно не добьются.
«Раньше в Сквере пионеров было главное тусовочное место Омска, прямо напротив, — напомнил он собравшимся. — Поэтому и было притяжение людей в кинотеатр. Теперь на месте сквера храм, там никто не тусуется. Вы думаете, что если сделаете это благоустройство, к вам побегут? Отнюдь. Это иллюзия, что будет заполняемость. Единственный вариант — создать новую тусовочную площадь на территории фабрики „Луч“, которую сейчас хотят застраивать».
На этом этапе обсуждения слова попросил глава Центрального округа Амангельды Мендубаев.
«Мы творческие люди, это замечательно, — начал он. — Но давайте поговорим о практических вещах. Сквер находится в плохом состоянии, несколько лет назад его включали в программу ФКГС. Но теперь владельцы кинотеатра решили делать за свои деньги. Если мы будем спорить о кладбище, никогда ничего не сделаем. Я согласен, что зелени должно быть больше. Нужно благоустраивать сквер с большим элементом зелени, мы поддержим».
Примерно на том и решили: «принципиально поддержать с учетом прозвучавших рекомендаций». Главный архитектор Роман Воробьев напомнил членам совета, что пока вопрос в любом случае теоретический: кинотеатр окружен зоной Р1, из-за чего не получится выдать разрешение на реконструкцию, которое не нарушало бы нормативы. Многие краеведы и казачество явно будут против радикального преобразования сквера, так как он разбит на месте кладбища. Остаются актуальными претензии экологов, так как в новой реинкарнации сквера слишком много плитки и слишком мало деревьев.
Останутся против и многие архитекторы: вне зависимости от количества срубленных деревьев в «благоустройстве сквера» они будут видеть попытку одной коммерческой организации использовать в своих интересах принципиально важный для всего города актив.
Публичные обсуждения концепции продолжатся. Город55 продолжит следить за развитием этой истории.