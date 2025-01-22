«Оставьте плотный сквер»: в градсовете раскритиковали благоустройство у «Маяковского»

Докладчик, архитектор Артур Оботуров, рассказал совету о том, что именно планируется сделать со зданием кинотеатра. Фасад с колоннами, по его словам, останется на месте, так как это уже один из символов Омска. У входа появятся скульптуры, связанные с кино, — «Ники» и «Оскара» или «российского аналога». Сзади появятся большая пристройка, которая будет опоясывать здание, и дополнительный вход, так что можно будет проходить через первый этаж насквозь.