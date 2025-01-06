Что будет с рублем в начале года: изучаем ситуацию на валютном рынке

Posted 6 января, 08:35
Published 6 января, 08:35
Modified 6 января, 08:35
Updated 6 января, 08:35
В ушедшем году российская валюта заметно ослабела по сравнению со своими основными «коллегами». По отношению к американскому доллару рубль подешевел на 14,4%, по отношению к китайскому юаню — на 12,7%, по отношению к евро — на 9,1%. На 6 января 2025 года Центробанк РФ установил такой официальный курс основных валют:
* доллар США = 101,6797 рубля (прежнее значение — 100,5281);
* евро = 106,1028 рублей (прежнее значение — 105,9522).
Курс юаня на конец 2024 года составил 1 к 13,43 рублей.
В начале года традиционно происходит смена сезонных факторов. Перед Новым годом неизменно увеличиваются траты на всех уровнях: и рядовые потребители, и корпорации, и распорядители муниципальных и государственных бюджетов много покупают. В январе затраты резко уменьшаются, а значит, ослабляется давление на рубль. Это значит, что российская валюта может несколько укрепиться.
Кроме того, в первом квартале года, как правило, внешний торговый баланс России наиболее выгоден для нее: экспорт преобладает над импортом. Это тоже на руку рублю. Теоретически российской валюте должны помогать высокие процентные ставки и расчеты в рублях за импорт.
Еще один фактор, который не стоит недооценивать, — традиционно позитивные настроения на рынке в начале года. На динамику курса существенно влияет готовность внутреннего потребителя закупать иностранную валюту. Если люди встревожены, если спрос в обменниках повышается и не удовлетворяется должным образом, рубль непременно подешевеет (нечто подобное мы видели в конце года). Определенное благодушие, царящее в дни новогодних каникул и некоторое последующее время, позволяет избежать такого.
Не все тенденции, могущие повлиять на курс рубля, реально просчитать заранее, особенно в текущей геополитической ситуации. Одна из них — развитие санкционного режима. Если на Западе введут новые санкции в отношении России (в частности, связанные с нефтегазовым сектором), это сразу станет сильным негативным сигналом и в ближайшей перспективе уменьшит объем экспортной выручки, а значит, ослабит рубль. С другой стороны, любое реальное движение к урегулированию украинского конфликта поднимет стоимость российской валюты.
Еще один важный фактор связан со сменой власти в США. Дональд Трамп возьмет управление страной в свои руки 20 января, и что будет происходить сразу после этого, не берется уверенно предсказать никто. Возможно, что-то быстро изменится в связи с Украиной. Возможно, новая администрация начнет жесткую протекционистскую политику и начнет «бурить, бурить, бурить», как обещал Трамп. Это может сузить возможности для российского экспорта, снизить общемировые цены на сырье и заметно ослабить рубль.
Неясно и то, как поведет себя Центробанк. Будет ли он добавлять ликвидности конкретных валют на внутреннем рынке, сохранит ли он высокую ключевую ставку — это те вещи, которые быстро отразятся на курсе рубля.
Исходя из сказанного, можно предположить, что в первом месяце года реально некоторое укрепление рубля (может быть, доллар даже на время подешевеет до двухзначных величин). А вот в долгосрочной перспективе ждать позитива не приходится — если, конечно, не произойдут внезапные позитивные изменения в геополитической сфере.
«Достаточно высокий с точки зрения потребителя курс рубля является отражением ряда негативных моментов в нашей экономике, — рассказал Городу55 доктор социологических наук, профессор кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ Олег Рой. — Он вполне объясним в силу того, что структура производства в России не является нормальной для мирного государства. Есть явный дефицит значительной части продукции, которую мы недополучаем по импорту, а собственное предложение не дает возможности насытить рынок. Рост ВВП недостаточно сбалансирован: следовало бы больше внимания уделять продуктам повседневного потребления, которых у нас недостает».
Эксперт констатирует: серьезным бременем для российской валюты стали необходимость оплачивать сложные логистические цепочки, возникшие из-за санкций, высокая ключевая ставка, которая влияет в первую очередь опосредованно, мешая развитию производства. При таком положении дел для фундаментального укрепления рубля нужны и политические, и экономические изменения, для которых сейчас нет предпосылок.
«Ждать хорошего не приходится, — признает Рой. — Ничего, что внушало бы оптимизм, пока нет. Изменения, о которых говорил президент, действительно происходят, но это скорее средняя температура по больнице…».
Стоит отметить, что в федеральном Министерстве экономического развития царят позитивные настроения: там считают, что средний курс доллара в 2025 году составит 96,5 рублей. Глава Сбербанка Герман Греф полагает, что российская валюта подешевеет к декабрю до 115 рублей за 1 доллар.