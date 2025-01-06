Что будет с рублем в начале года: изучаем ситуацию на валютном рынке

Еще один важный фактор связан со сменой власти в США. Дональд Трамп возьмет управление страной в свои руки 20 января, и что будет происходить сразу после этого, не берется уверенно предсказать никто. Возможно, что-то быстро изменится в связи с Украиной. Возможно, новая администрация начнет жесткую протекционистскую политику и начнет «бурить, бурить, бурить», как обещал Трамп. Это может сузить возможности для российского экспорта, снизить общемировые цены на сырье и заметно ослабить рубль.