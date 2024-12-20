Совет директоров Центробанка решил не поднимать ключевую ставку

Posted 20 декабря, 12:04
Published 20 декабря, 12:04
Modified 20 декабря, 12:08
Updated 20 декабря, 12:08
Сегодня, 20 декабря, совет директоров Банка России сообщил, что ключевую ставку было решено не поднимать, до следующего заседания она останется на уровне 21% годовых.
«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы», — написали в пресс-службе Центробанка.
На ближайшем заседании совет банка оценит целесообразность повышения ставки с учетом динамики кредитования и инфляции. Согласно прогнозу аналитиков, в 2026 годовая инфляция снизится до 4,0%.