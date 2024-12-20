gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 12:04

Published 20 декабря, 12:04

Modified 20 декабря, 12:08

Updated 20 декабря, 12:08

Иллюстрация

Совет директоров Центробанка решил не поднимать ключевую ставку

20 декабря 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Она осталась на уровне 21% годовых.

Сегодня, 20 декабря, совет директоров Банка России сообщил, что ключевую ставку было решено не поднимать, до следующего заседания она останется на уровне 21% годовых.

«Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы», — написали в пресс-службе Центробанка.

На ближайшем заседании совет банка оценит целесообразность повышения ставки с учетом динамики кредитования и инфляции. Согласно прогнозу аналитиков, в 2026 годовая инфляция снизится до 4,0%.

Владимир Путин пока не знает, какой будет ключевая ставка после 20 декабря
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Центробанк#Ставки#Новости#Ключевая ставка#Процентная ставка#Банковские ставки#Центробанк РФ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика