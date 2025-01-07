«По иной траектории»: оцениваем инфляцию в 2025 году

Posted 7 января, 06:00
Published 7 января, 06:00
Modified 7 января, 07:58
Updated 7 января, 07:58
Одна из главных интриг наступившего 2025 года связана с простыми потребительскими ожиданиями. Что будет с ценами в ближайшие 12 месяцев? Что будет с тарифами на ЖКХ? Опыт и здравый смысл подсказывают нам, что подорожает решительно все, но тут очень интересны нюансы. Впрочем, некоторые вещи известны заранее.
«Коммуналка», как известно, подорожает в самой середине года, 1 июля, и к этому событию готовятся заранее. Федеральное правительство утвердило «индекс изменения платы» — предельно допустимый размер совокупного платежа. Для каждого региона он свой, и в Омской области этот индекс составит 14%. Получается, Омский регион — «середнячок»: меньше всего ЖКХ подорожает в Амурской области (8,6%), больше всего — в Пермском крае (21,1%).
Речь не идет о том, что на 14% подорожает каждая услуга, от отопления до вывоза мусора: что-то может подорожать выше среднего, а что-то даже подешеветь. Но вот общий размер коммунальных платежей может увеличиться на одну седьмую. Уже известно, в частности, что на 14% подорожают газ, холодное водоснабжение, обращение с ТКО. Электричество станет дороже на одну восьмую — на 12,5%.
Причины роста тарифов — высокий износ коммуникаций, необходимость индексировать заработные платы. В распоряжении правительства уточняется: индекс изменения платы включает целевую надбавку 1,5%, которая пойдет исключительно на модернизацию.
Ключевой фактор, влияющий на динамику потребительских цен, — инфляция. Этим словом часто называют простое повышение цен на все, но в реальности понятие несколько более сложное: речь идет об изменении соотношения между количеством денег и количеством товаров на рынке. Если денег становится больше из-за чрезмерного выпуска (эмиссии), а экономика не растет, они дешевеют. Если объем денежной массы остается постоянным, но количество товара уменьшается из-за экономических проблем, деньги дешевеют: ведь даже при обладании одной и той же суммой шансы потребителя получить товар снижаются.
Эксперт Города55, доктор социологических наук и профессор кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ Олег Рой, рассказал, что именно такие процессы проходят сейчас в российской экономике.
«Структура производства сейчас не является нормальной для мирного государства, — объяснил Рой. — Наблюдается явный дефицит значительной части продукции, которую мы недополучаем по импорту, а собственное предложение не дает возможности насытить рынок. Рост ВВП недостаточно сбалансированный: следовало бы больше внимания уделять продуктам повседневного потребления, которых у нас недостает».
Борьба с инфляцией ведется в первую очередь монетарными методами. Центробанк поднял ключевую ставку до исторического максимума — 21%. Существует уверенность, что, если ставка будет снижена, это разогреет рынок и инфляция ускорится, а такое допускать нельзя. Однако Рой уверен, что все не настолько однозначно.
«За последний год, на мой взгляд, стало понятно, что тесной связи между ключевой ставкой и уровнем инфляции нет, — рассказал эксперт. — Ситуация развивается по иной траектории. Связь между ставкой и инфляцией надо пересмотреть, исходить из других условий…».
По мнению профессора, удерживать ключевую ставку на максимальном уровне — «путь в никуда». В первую очередь надо помогать отечественному производству, чтобы оно насытило рынок товарами, а для этого ставка должна быть снижена.
«Нужны инвестиции, нужно развитие потребительских секторов экономики, малого и среднего бизнеса, — констатировал Олег Рой. — Но пока ничего, что внушало бы оптимизм, не происходит».
Еще один важный параметр, тесно связанный с инфляцией и влияющий на динамику цен, — курс российской валюты. Иногда в публичном пространстве можно слышать заявления о том, что стоимость доллара или евро актуальна только для тех россиян, которые готовятся к поездке за рубеж, но это, конечно, не так. От курса рубля напрямую зависят общее состояние российской экономики и цена товаров внутри страны — не только импортных, но и отечественных, принадлежащих к тем же тематическим и ценовым категориям.
Мы знаем, что в 2024 году рубль заметно ослаб по сравнению со своими иностранными «коллегами». Это ослабление происходило в том числе в конце года, а значит, его последствия пока не до конца осознаны отечественным рынком. Что будет с рублем дальше — вопрос открытый: над российской валютой довлеют все те же экономические проблемы, а также международные санкции, которые в любой момент могут стать еще более жесткими (ну или ослабеть при благоприятном для этого развитии событий). Город55 уже писал о том, что по мнению главы Сбербанка Германа Грефа рубль опустится к концу года до уровня 115 за 1 доллар, а Министерство экономического развития прогнозирует средний курс доллара 96,5. Таким образом, разброс достаточно большой.
По итогу на динамику цен должен влиять целый ряд факторов. По официальным данным, инфляция в 2024 году составила от 9,6% до 9,8%. В 2025 году она может составить около 9%, но это число само по себе мало что дает.
«Дело ведь не в абсолютных значениях, — констатировал Олег Рой. — Мы все ходим в магазин и знаем, что инфляция — это средняя температура по больнице. Один товар подорожает на 10%, другой — на 300%. Причем во втором случае речь может идти о тех продуктах, для которых сложно найти внешние факторы. Например, сливочное масло…».
Таким образом, потребитель может оценивать ситуацию с ценами как лотерею: что-то подорожает заметно, а что-то нет, и заранее подготовиться к неприятному повороту нереально. Улучшать свое положение в этой ситуации можно, только увеличивая свой заработок, но в большинстве случаев это связано с увеличением объема работы. Путь непростой и без особых гарантий.