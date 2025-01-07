«По иной траектории»: оцениваем инфляцию в 2025 году

Мы знаем, что в 2024 году рубль заметно ослаб по сравнению со своими иностранными «коллегами». Это ослабление происходило в том числе в конце года, а значит, его последствия пока не до конца осознаны отечественным рынком. Что будет с рублем дальше — вопрос открытый: над российской валютой довлеют все те же экономические проблемы, а также международные санкции, которые в любой момент могут стать еще более жесткими (ну или ослабеть при благоприятном для этого развитии событий). Город55 уже писал о том, что по мнению главы Сбербанка Германа Грефа рубль опустится к концу года до уровня 115 за 1 доллар, а Министерство экономического развития прогнозирует средний курс доллара 96,5. Таким образом, разброс достаточно большой.