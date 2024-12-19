СВО завершится в 2025-м? Что говорят эксперты об окончании конфликта России и Украины

Дональд Трамп неоднократно критиковал подход США и заявлял, что в случае своей победы завершит действия на Украине «за 24 часа» и еще до своего вступления в должность. В начале декабря агентство Reuters рассказывало, что команда Трампа (специальный посланник по Украине Кит Келлог, избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл) подготовила как минимум три потенциальных плана урегулирования военного конфликта на Украине. В каждом из них предусматривались уступки со стороны Украины, в том числе территориальные концессии и отказ от планов на вступление в НАТО.