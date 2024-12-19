СВО завершится в 2025-м? Что говорят эксперты об окончании конфликта России и Украины

Posted 19 декабря, 03:30
Published 19 декабря, 03:30
Modified 19 декабря, 03:30
Updated 19 декабря, 03:30
Почти три года назад — 22 февраля 2022-го — началась специальная военная операция. После победы Дональда Трампа на президентских выборах США с новой силой зазвучали мнения о скором окончании СВО. Многие считают, что приход к власти Трампа должен ускорить достижение мира на Украине.
Как в России, на Украине и на Западе оценивают перспективы и сроки окончания военных действий — рассказываем в материале Города55.
Дональд Трамп неоднократно критиковал подход США и заявлял, что в случае своей победы завершит действия на Украине «за 24 часа» и еще до своего вступления в должность. В начале декабря агентство Reuters рассказывало, что команда Трампа (специальный посланник по Украине Кит Келлог, избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и экс-глава национальной разведки Ричард Гренелл) подготовила как минимум три потенциальных плана урегулирования военного конфликта на Украине. В каждом из них предусматривались уступки со стороны Украины, в том числе территориальные концессии и отказ от планов на вступление в НАТО.
Мнения, что конфликт между Россией и Украиной завершится сразу после прихода Дональда Трампа к власти, придерживается и Илон Маск. Под публикацией New York Post в соцсети X (бывший Twitter, запрещена в России) о том, что конфликт на Украине может закончиться с приходом Трампа к власти, американский предприниматель написал «Правда».
Кстати, в газете The New York Times писали, что 2025-й станет годом переговоров России и Украины, каким бы не был исход президентских выборов в Америке.
«Независимо от того, кто победил на президентских выборах, конфликт на Украине, скорее всего, закончится в следующем году. Эта реальность всегда означала, что 2025 год станет годом переговоров, — передавал ранее обозреватель газеты Джулиан Барнс.
По словам Барнса, ключевым для Украины будет вопрос гарантий безопасности на будущее, а не территорий, а вот о членстве в НАТО речи не идет. Журналист не исключает, что Дональд Трамп склонит Владимира Путина к разрешению Украине некоторой экономической интеграции с Европой.
16 декабря Дональд Трамп на своей первой после победы на выборах пресс-конференции затронул тему конфликта России и Украины. В беседе с журналистами избранный 47-й президент США отметил, что выступает за скорейшее начало переговоров по российско-украинскому конфликту. Помимо этого, он заявил о «маленьком прогрессе» в этом вопросе. Трамп попытается обеспечить урегулирование конфликта за счет контактов с Путиным и Зеленским.
Без каких-либо дополнительных подробностей, но Дональд Трамп также уточнил, что Владимир Зеленский все же стремится к миру: «Он хотел бы мира. Он хочет мира».
В начале декабря в ходе прямой линии с жителями региона глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что специальная военная операция на Украине завершится в ближайшее время.
Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить войну. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом», — отметил Кадыров.
Глава Чечни, кстати, придерживается мнения, что военные действия и спецоперация должны продолжаться до полного уничтожения противника.
Минимум раз в неделю о возможности мирных переговоров с Украиной спрашивают журналисты пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Позиция его непреклонна: условия для переговоров, озвученные Владимиром Путиным в июне 2024-го, остаются актуальными. Основной целью нашей страны в урегулировании украинского конфликта является обеспечение собственных интересов и достижение поставленных задач. Лишь тогда, по мнению пресс-секретаря, возможен мир.
«Все будет зависеть от того, как будут развиваться события, но для нас главное — добиться тех целей, которые поставлены. Мы продолжаем специальную военную операцию. Ситуация на фронтах хорошо известна. И мы намерены в любом случае обеспечить наши собственные интересы», — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.
При этом Песков добавил, что Россия открыта к переговорам, но добивается именно мира, а не перемирия.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что специальная военная операция была начата, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе.
В своем последнем заявлении президент дал ясно понять, что мы готовы к любому развитию событий. Мы предпочитаем мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом. Это началось задолго до специальной военной операции, — отметил глава МИД России.
Помимо этого, он подчеркнул, что Украина до сих пор могла бы быть единой, в том числе с Крымом в ее составе, если бы не переворот 2014 года и не саботирование Минских соглашений.
2025 год, а именно весну, в качестве даты окончания СВО называет и депутат Госдумы Алексей Чепа. В интервью «Ленте.ру» он отметил, что есть надежда на приостановку дальнейшей эскалации напряженности и предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации.
«Мы все чаще слышим голоса людей, мировых политиков, которые понимают, к чему может привести дальнейшее развитие конфликта. И большинство политиков сегодня это осознают», — сказал депутат.
А лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что специальная военная операция завершится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Журналистам телеканала «Россия 1» он добавил, что в бюджете России на 2025–2027 годы поставлены задачи, которые обеспечат РФ победу.
В понедельник, 16 декабря, о событиях на Украине снова высказался президент Владимир Путин. На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ он напомнил, что мы «не с украинским народом воюем, а с неонацистским режимом, который захватил власть в Киеве». По мнению президента, киевский режим утрачивает признаки государственности. Руководитель страны добавил, что на поле боя в спецоперации сейчас происходит перелом.
О том, что завершение военных действий ускорится после прихода Дональда Трампа к власти, в ноябре говорил и президент Украины Владимир Зеленский.
«Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно», — отметил Зеленский в интервью изданию «Общественное».
Завершение конфликта в 2025 году, по словам президента Украины, вполне достижимо, если к этому процессу присоединится Европа и США. При этом, как передает «RT», в офисе Зеленского рассматривают два сценария — завершение военных действий после инаугурации Трампа в январе с последующим проведением выборов на Украине либо провал мирных переговоров и затягивание конфликта.
А депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале не исключал, что перемирие России и Украины наступит через пять недель.
«Какой смысл отказаться от перемирия сейчас, чтобы заключить его через пять недель? Сколько ребят за это время не вернется домой? Сколько людей останутся без крыши над головой?» — написал Дубинский.
О «действительной» готовности Украины к переговорам с Россией говорил и советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Но она при этом требует для переговоров «справедливых условий, юридическую базу, принуждения России». 18 декабря у Владимира Зеленского, кстати, должна состояться встреча в Брюсселе с руководителями стран Евросоюза. На ней, как сообщает газета Politico, пройдет обсуждение возможных вариантов разрешения конфликта на Украине.
Согласно информации источников Bloomberg, союзниками Украины по НАТО рассматриваются различные сценарии переговоров по прекращению военных действий. Члены альянса сосредоточились на попытках достичь для Украины «наилучшего положения для отражения российского наступления или переговоров о возможном прекращении огня».
Западные лидеры призывают приступить к переговорам. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что необходимо разработать с Украиной «концепцию того, как война может закончиться в какой-то момент». Политик считает, что обсуждать планы нужно «прямо сейчас, до наступления зимы».
Создать для Украины «максимально сильные позиции для переговоров» пытается и Лондон. Эту информацию в начале декабря подтвердил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Кстати, как отмечают источники Reuters в британском правительстве, ранее глава британского правительства никогда не говорил столь ясно о возможности мирного урегулирования конфликта Украины и России.
А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал надежду, что к 20 января, когда к Трампу официально перейдет власть в США, на Украине не произойдет ничего, что «безвозвратно изменит ситуацию и значительно осложнит достижение мира».
По мнению российского ученого, известного математика Григория Кваши, который часто делает прогнозы на ключевые мировые события, СВО должна завершиться в 2025 году, причем победой России. Точную дату Кваша не назвал, но отметил, что это событие будет знаковым в истории страны.
Григорий Кваша использует подход, который объединяет астрологию и математическое моделирование. Его прогнозы уже не раз оправдывались, однако ученый не раскрывает все детали своих расчетов. Сам математик отмечал, что его выводы основаны на сопоставлении исторических событий с актуальными данными.
Экстрасенс и участник шоу «Битва экстрасенсов» (16+) Зираддин Рзаев и вовсе считает, что годом завершения конфликта на Украине станет 2024-й. Об этом он заявил изданию «МК». По мнению экстрасенса, в зоне СВО должны в ближайшее время произойти события, которые приведут к окончанию боев.
«В нынешнем году основные боевые действия закончатся. В 2025 году возможно еще некоторое напряжение. А в 2026 году боевых действий не будет», — утверждает Рзаев.
Экстрасенс считает, что Россия получила от СВО серьезное преимущество, и влияние страны в мире выросло и продолжит расти с годами.
Предсказатель-астролог Абигья Ананд из Индии придерживается другой точки зрения. В шоу «Прямой эфир» (16+) он заявил, что не видит в ближайшем будущем завершения СВО.
«Что касается специальной военной операции, мы, астрологи, внимательно наблюдаем за происходящим в течение двух лет. И я бы сказал, что четкий конец этого конфликта не просматривается. Этот конфликт перейдет в долгую фазу», — высказался Абигья Ананд.
Хоть мировые лидеры и политики и придерживаются разных подходов к решению конфликта, разговоры о возможных мирных переговоров стали звучать все чаще. Увидим в дальнейшем, действительно ли что-то изменится с приходом Дональда Трампа к власти.