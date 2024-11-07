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Как избрание Трампа отразится на долларах и криптовалюте: рассуждают экономисты
7 ноября, 11:39
США ввели санкции против Мосбиржи: что нужно знать и чего делать не следует
13 июня, 09:47
Перевел более 70 млн рублей. Омич попался на незаконных операциях с долларами
Кировский районный суд вынес приговор омичу, который переводил деньги за рубеж с помощью поддельных документов.
17 апреля, 09:03
Американский журналист заявил, что нельзя сравнивать Омск с Москвой
16 февраля, 10:39
2023
В омских банках курс доллара взлетел выше 88 рублей
За сутки американская валюта, по курсу ЦБ, выросла на 1 рубль 41 коп.
30 июня 2023, 08:20
Еще на полгода. В Омской области продлили ограничения на снятие валюты
Также для банков продлили запрет брать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
7 марта 2023, 03:04
2022
Где и как можно купить наличные доллары в Омске
18 июня 2022, 09:00

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