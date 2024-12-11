Треть средней зарплаты: омичи рассказали о своем бюджете на новогодние каникулы

В Омске средняя сумма трат на праздники составит 18,2 тысячи рублей — то есть практически треть от средней зарплаты в регионе (по итогам сентября 2024 года она, напомним, достигла 63 821 рубля). Интересно, что в 2019–2021 годах аналогичный показатель был сильно выше (18700, 19200 и 19000 рублей соответственно). А в 2022 и 2023 омичи в среднем готовы были выделить на новогодний бюджет 17000 и 17500 рублей.