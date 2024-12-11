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Posted 11 декабря, 10:45

Published 11 декабря, 10:45

Modified 11 декабря, 10:47

Updated 11 декабря, 10:47

Омичи готовы потратить на новогодние каникулы треть средней зарплаты

Треть средней зарплаты: омичи рассказали о своем бюджете на новогодние каникулы

11 декабря 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи готовы потратить на новогодние каникулы треть средней зарплаты

Аналитики выяснили, что самые большие траты запланированы у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга и Самары. В расчет брали города-миллионники.

В сервисе SuperJob провели опрос и узнали, какими будут траты жителей городов-миллионников на новогодних каникулах. Ожидаемо, средний бюджет россиян на праздничные дни января вырос — за год на 7%. Среднестатистический россиянин планирует потратить 21 тысячу на человека (подарки в эту сумму не входят).

В Омске средняя сумма трат на праздники составит 18,2 тысячи рублей — то есть практически треть от средней зарплаты в регионе (по итогам сентября 2024 года она, напомним, достигла 63 821 рубля). Интересно, что в 2019–2021 годах аналогичный показатель был сильно выше (18700, 19200 и 19000 рублей соответственно). А в 2022 и 2023 омичи в среднем готовы были выделить на новогодний бюджет 17000 и 17500 рублей.

Данные по среднему бюджету на новогодние праздникиДанные по среднему бюджету на новогодние праздники
Данные по среднему бюджету на новогодние праздники. Фото: Сервис SuperJob

Больше всего, по данным опроса, на Новый год и каникулы собираются потратить москвичи и петербуржцы. Их средний бюджет 24100 и 22400 рублей на человека соответственно. А самые маленькие праздничные бюджеты будут у жителей Волгограда (16200 рублей на человека)

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Новогодняя ночь#Бюджет#Новости#Траты#Новогодние праздники#Новый год 2025
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