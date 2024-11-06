Американские СМИ сообщают о победе Дональда Трампа на выборах президента США

Дональду Трампу сейчас 78 лет. Он уже находился на посту главы государства с 2017 по 2021 годы. До того как стать президентом, Трамп был предпринимателем, а также шоуменом и телеведущим. С 1971 по 2017 годы Дональд Трамп являлся президентом строительного конгломерата The Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.