Американские СМИ сообщают о победе Дональда Трампа на выборах президента США

Posted 6 ноября, 07:11
Published 6 ноября, 07:11
Modified 6 ноября, 07:13
Updated 6 ноября, 07:13
Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США, сообщает «РБК» со ссылкой на Fox News. Политик набрал 277 голосов. За его конкурента, Камалу Харрис, отдали голоса 226 выборщиков.
Для победы кандидаты должны набрать 270 голосов выборщиков. Официально подсчет голосов не завершен.
Дональду Трампу сейчас 78 лет. Он уже находился на посту главы государства с 2017 по 2021 годы. До того как стать президентом, Трамп был предпринимателем, а также шоуменом и телеведущим. С 1971 по 2017 годы Дональд Трамп являлся президентом строительного конгломерата The Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
На президентских выборах 2016 года Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, набрав 306 голосов выборщиков (56,88%).