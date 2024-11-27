Курс доллара превысил 110 рублей впервые с 2022 года

Сегодня курс доллара на международном рынке Forex превысил 110 рублей. Такой рост наблюдается впервые с 16 марта 2022 года, пишут РИА Новости. За предыдущие два дня курс американской валюты по отношению к рублю вырос почти на 5,4%, а с начала ноября — примерно на 12,5%.