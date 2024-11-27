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Posted 27 ноября, 12:41

Published 27 ноября, 12:41

Modified 27 ноября, 12:41

Updated 27 ноября, 12:41

Иллюстрация

Курс доллара превысил 110 рублей впервые с 2022 года

27 ноября 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Такой показатель фиксируют на рынке Forex.

Сегодня курс доллара на международном рынке Forex превысил 110 рублей. Такой рост наблюдается впервые с 16 марта 2022 года, пишут РИА Новости. За предыдущие два дня курс американской валюты по отношению к рублю вырос почти на 5,4%, а с начала ноября — примерно на 12,5%.

Эта цифра приблизилась к показателям марта 2022 года, когда валюты поднялись до рекордных значений. Напомним, что тогда курс доллара повысился до 121,53 рубля, а евро— до 132,42 рубля.

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#Анастасия Баянова#Россия#Курс доллара#Доллар#Новости
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