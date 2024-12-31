Омск предновогодний: спасение брошенной собаки, китайская еда и необычные имена

В преддверии Нового года в Омской области произошла чудесная история спасения. Врачи скорой помощи во время поездки по трассе спасли бездомную собаку. Как признаются медики, это было совсем не просто: пес начал убегать, ловить его пришлось целой бригадой. Сейчас спасенная от холода собака живет в приюте «Защита прав животных на жизнь» и дожидается новых хозяев.