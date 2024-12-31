Омск предновогодний: спасение брошенной собаки, китайская еда и необычные имена

Posted 31 декабря, 13:32
Published 31 декабря, 13:32
Modified 31 декабря, 13:32
Updated 31 декабря, 13:32
Новость №1. Врачи скорой помощи спасли собаку на трассе в Омской области
В преддверии Нового года в Омской области произошла чудесная история спасения. Врачи скорой помощи во время поездки по трассе спасли бездомную собаку. Как признаются медики, это было совсем не просто: пес начал убегать, ловить его пришлось целой бригадой. Сейчас спасенная от холода собака живет в приюте «Защита прав животных на жизнь» и дожидается новых хозяев.
Новость №2. Омские музыканты остались без привычной еды в Китае
Дирижер Дмитрий Васильев рассказал, как омский симфонический оркестр побывал на гастролях в Китае. Музыканты выступали в современном концертном зале с прекрасной акустикой, но местная еда подвела многих их них. Традиционные китайские блюда оказались слишком острыми для омичей, многие музыканты не смогли поесть перед выступлением и остались голодными.
Новость №3. Названы самые редкие имена для детей в Омской области
На официальном сайте ЗАГСа опубликовали списки самых редких и самых популярных имен, которые жители Омской области выбирали для своих детей. Топ редких возглавили женские имена Мая, Аида и Аксинья, а мужские — Ёнэ, Ёсин и Айан. Самыми распространенными же стали София, Анна, Ева у девочек и Михаил, Александр, Артём у мальчиков.