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Posted 31 декабря, 13:32

Published 31 декабря, 13:32

Modified 31 декабря, 13:32

Updated 31 декабря, 13:32

Иллюстрация

Омск предновогодний: спасение брошенной собаки, китайская еда и необычные имена

31 декабря 2024, 13:32
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Врачи скорой помощи спасли собаку на трассе в Омской области

В преддверии Нового года в Омской области произошла чудесная история спасения. Врачи скорой помощи во время поездки по трассе спасли бездомную собаку. Как признаются медики, это было совсем не просто: пес начал убегать, ловить его пришлось целой бригадой. Сейчас спасенная от холода собака живет в приюте «Защита прав животных на жизнь» и дожидается новых хозяев.

«Варианта пройти мимо не было»: омские медики спасли собаку на федеральной трассе
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Новость №2. Омские музыканты остались без привычной еды в Китае

Дирижер Дмитрий Васильев рассказал, как омский симфонический оркестр побывал на гастролях в Китае. Музыканты выступали в современном концертном зале с прекрасной акустикой, но местная еда подвела многих их них. Традиционные китайские блюда оказались слишком острыми для омичей, многие музыканты не смогли поесть перед выступлением и остались голодными.

«Пришлось собрать все свои силы»: омский оркестр рассказал о гастролях в Китае
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Новость №3. Названы самые редкие имена для детей в Омской области

На официальном сайте ЗАГСа опубликовали списки самых редких и самых популярных имен, которые жители Омской области выбирали для своих детей. Топ редких возглавили женские имена Мая, Аида и Аксинья, а мужские — Ёнэ, Ёсин и Айан. Самыми распространенными же стали София, Анна, Ева у девочек и Михаил, Александр, Артём у мальчиков.

В Омской области родились дети с редкими и необычными именами
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