В Омской области родились дети с редкими и необычными именами

Не так часто омичи нарекали новорожденных редкими именами, такие случаи можно пересчитать по пальцам. Так, самыми необычными именами для детей стали: в случае девочек — Мая, Аида, Аксинья, Мари и Жанара, а в случае мальчиков — Ёнэ, Ёсин, Айан, Разиль и Алик.