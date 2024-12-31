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Posted 31 декабря, 07:19

Published 31 декабря, 07:19

Modified 31 декабря, 07:32

Updated 31 декабря, 07:32

В Омской области родились дети с редкими и необычными именами

В Омской области родились дети с редкими и необычными именами

31 декабря 2024, 07:19
Фото: 1MI.
Данные о самых редких и самых популярных именах среди омичей опубликовали в ЗАГСе.

На официальном сайте ЗАГСа опубликовали списки самых редких и самых популярных имен, которые жители Омской области выбирали для своих детей. Наиболее частотными оказались имена София, Анна, Ева, Мария и Варвара среди девочек, а среди мальчиков — Михаил, Александр, Артём, Максим и Матвей.

Фото: ЗАГС

Не так часто омичи нарекали новорожденных редкими именами, такие случаи можно пересчитать по пальцам. Так, самыми необычными именами для детей стали: в случае девочек — Мая, Аида, Аксинья, Мари и Жанара, а в случае мальчиков — Ёнэ, Ёсин, Айан, Разиль и Алик.

Фото: ЗАГС
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Имена#Редкие имена#Женские имена#Мужские имена#Необычные имена#Популярные имена
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