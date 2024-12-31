В Омской области родились дети с редкими и необычными именами

Posted 31 декабря, 07:19
Published 31 декабря, 07:19
Modified 31 декабря, 07:32
Updated 31 декабря, 07:32
На официальном сайте ЗАГСа опубликовали списки самых редких и самых популярных имен, которые жители Омской области выбирали для своих детей. Наиболее частотными оказались имена София, Анна, Ева, Мария и Варвара среди девочек, а среди мальчиков — Михаил, Александр, Артём, Максим и Матвей.
Не так часто омичи нарекали новорожденных редкими именами, такие случаи можно пересчитать по пальцам. Так, самыми необычными именами для детей стали: в случае девочек — Мая, Аида, Аксинья, Мари и Жанара, а в случае мальчиков — Ёнэ, Ёсин, Айан, Разиль и Алик.